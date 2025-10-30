林佳龍挺林岱樺選高雄 律師提2關鍵：台派不可能支持她了
隨著2026九合一選舉漸漸到來，不少政治人物已陸續表態參選。民進黨立委林岱樺先前已宣布投入高雄市長選舉，並希望能在黨內初選脫穎而出，外交部長林佳龍昨（29）日po文表態力挺林岱樺，此消息曝光引發熱議。律師林智群今（30）日po文，提到林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，還跟宗教人士過從甚密，「光這2點，台派就不可能支持她了。」
林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，本刊今年8月時曾報導〈封面故事／稱住持老公、指示會計浮報薪資 林岱樺涉貪手機對話曝光〉，據法院卷證顯示，林與通法寺住持釋煌智關係超乎一般交情，手機對話更驚見「老公」「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。
當時，林岱樺曾回應，提到自己年輕時的戀愛經驗，坦言當時覺得「身心折磨」，後來擔任公職之後，覺得愛高雄、愛民眾、愛鄉親比較單純。不過鋒一轉，她也不解提到，怎麼表態參選高雄市長後，「一夕之間林岱樺變不知羞恥的女人？」「一夕之間通法寺變成不乾不淨的地方了？」
林岱樺雖醜聞纏身，不過她仍堅決參選到底。林佳龍昨天也在臉書po文，逆風力挺林岱，「她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。」
林智群今於臉書po文，強調林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，還跟宗教人士過從甚密，「光這2點，台派就不可能支持她了。」結果還一堆民進黨人士跳出來支持她，「你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎？」他建議這些人別誤判局勢，「更不要抱著支持者會含淚投票的想法，支持者不是這樣給你們情勒的！」
★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
更多鏡週刊報導
林佳龍大逆風！挺被起訴的林岱樺選高雄 支持者群起砲轟：四個選一個最雷的
花蓮立霧溪堰塞湖潰決！徐榛蔚「又在台北」拜廟 張峻酸：早就刊尋人啟事找縣長
時空旅人是真的？粿粿、王子爆不倫 昔日合照驚見「16字神預言」！萬人瘋朝聖
其他人也在看
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 22 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 9 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 23 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 5 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 1 天前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
王子被控當小王掀風波！薔薔「脫口12字」現場突爆走：無法接受
「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會，過去薔薔曾錄製過《我愛黑澀會》被問及棒棒堂王子捲感情風波一事，薔薔秒回：「哎呀！那個我完全不認識」。藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，如今兩人傳出婚變，昨范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內自由時報 ・ 4 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前
王子爆偷吃粿粿！《全明星》胡宇威揭私下互動
王子爆偷吃粿粿！《全明星》胡宇威揭私下互動EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
一手捧紅王子 《棒棒堂》製作人B2曝私下互動：反應跟大家一樣
王子邱勝翊29日被范姜彥豐直指，介入他與妻子粿粿的婚姻，引起外界譁然。一手捧紅王子的節目《模范棒棒堂》製作人B2，30日現身《小姐不熙娣》記者會，透露昨天因為在忙，很晚才從新聞上得知此事，「反應應該跟大家一樣。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
王子不倫戀粿粿有跡可循！昔自曝「戀愛障眼法」全中 證據影片被挖出
王子曾在節目《來吧！哪裡怕》中談到個人戀愛觀時表示，自己偏好與演藝圈內人士交往，因為能掌握對方背景與朋友圈，比起與圈外人相處來得更為自在。他直言：「除非是很熟的朋友介紹，否則我對不熟的圈外人會很難建立關係。」此外，他也透露自己交往期間幾乎不會選擇外出約會...CTWANT ・ 7 小時前