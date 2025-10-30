林佳龍挺林岱樺選高雄 律師提2關鍵：台派不可能支持她了

律師林智群今po文，提到林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，還跟宗教人士過從甚密，「光這2點，台派就不可能支持她了。」（鏡報林煒凱攝）

隨著2026九合一選舉漸漸到來，不少政治人物已陸續表態參選。民進黨立委林岱樺先前已宣布投入高雄市長選舉，並希望能在黨內初選脫穎而出，外交部長林佳龍昨（29）日po文表態力挺林岱樺，此消息曝光引發熱議。律師林智群今（30）日po文，提到林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，還跟宗教人士過從甚密，「光這2點，台派就不可能支持她了。」

林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，本刊今年8月時曾報導〈封面故事／稱住持老公、指示會計浮報薪資 林岱樺涉貪手機對話曝光〉，據法院卷證顯示，林與通法寺住持釋煌智關係超乎一般交情，手機對話更驚見「老公」「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。

當時，林岱樺曾回應，提到自己年輕時的戀愛經驗，坦言當時覺得「身心折磨」，後來擔任公職之後，覺得愛高雄、愛民眾、愛鄉親比較單純。不過鋒一轉，她也不解提到，怎麼表態參選高雄市長後，「一夕之間林岱樺變不知羞恥的女人？」「一夕之間通法寺變成不乾不淨的地方了？」

林岱樺雖醜聞纏身，不過她仍堅決參選到底。林佳龍昨天也在臉書po文，逆風力挺林岱，「她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。」

林智群今於臉書po文，強調林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，還跟宗教人士過從甚密，「光這2點，台派就不可能支持她了。」結果還一堆民進黨人士跳出來支持她，「你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎？」他建議這些人別誤判局勢，「更不要抱著支持者會含淚投票的想法，支持者不是這樣給你們情勒的！」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

