林佳龍挺林岱樺「不貪不取」遭網友灌爆 質疑派系大於民眾利益

民進黨立委林岱樺角逐高雄市長黨內初選,卻因涉嫌詐領助理費1496餘萬元遭檢方依《貪污治罪條例》起訴,官司仍在進行中。儘管爭議纏身,正國會系統昨(29)日晚間集體表態力挺,外交部長林佳龍更在社群平台發文稱讚林岱樺「不貪不取」,引發網友強烈反彈。

林佳龍在臉書及Threads發文表示,林岱樺擔任七屆立委「深耕基層,勤政愛民,有為有守,不貪不取」,並邀請高雄市民參加本週六林岱樺在岡山的造勢活動。同屬正國會的立委王義川、黃秀芳及新北市議員卓冠廷也紛紛發文力挺,王義川貼文卻遭超過4000則留言灌爆。

廣告 廣告

網友砲轟「民進黨是嫌票太多還是高雄太穩?」、「你挺她,那請你上政論不要再表現出一副正義凜然的樣子批評你的政敵」、「民進黨黨內初選明明就有賴瑞隆、邱議瑩、許智傑,這麼多優秀的人選,為什麼要支持一個涉嫌貪污的林岱樺?」甚至有人質疑林佳龍「是不是被盜帳號?」

林佳龍今日回應表示,台灣是民主法治社會,應給予認真問政的七屆立委空間在司法上辯護與說明。不過黨內派系人士指出,身為外交部長的林佳龍直接在黨內初選表態選邊站,已在黨內引發議論,相較內政部長劉世芳身為新潮流核心卻未在高雄市長初選直接表態,林佳龍此舉容有討論空間,也凸顯「派系大於民眾利益」的質疑。民進黨廉政會雖數度邀請林岱樺說明,但屢以證據不足未做出處分。

更多品觀點報導

控網軍惡意攻擊 林岱樺：靠人民、不靠網軍

失溫的證詞──當司法冷過人心

