林佳龍挺林岱樺「不貪不取」！陳其邁說話了

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝)

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，甚至被酸「是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎？」；對此，高雄市長陳其邁今（30）日受訪時表示，黨內尊重民主制度，幾位候選人的表現都很有風度，初選機制與中央選對會的協調安排都應受到尊重。

外交部長林佳龍以正國會領導人身分，29日在臉書發文公開力挺民進黨立委林岱樺，強調林深耕基層、勤政愛民，「不貪不取」，籲高雄鄉親「為林岱樺加油、為高雄加油」。對此，高雄市長陳其邁受訪時表示，民進黨幾位候選人表現都非常有風度，提出的政策也非常好，且在立法院，這些候選人都是好同事，非常認真在為高雄爭取預算。

廣告 廣告

雖然陳其邁並未對林佳龍的表態多作評論，但他重申，初選是黨內制度的一部分，所有候選人都應依程序公平競爭，隨著選舉節奏，初選過程難免有快有慢，佈局也會不同，因此中央也有選對會，會來負責協調相關事項；陳強調，市府尊重初選制度，也尊重選對會的佈局與協調，尊重民主制度是民進黨長期以來的政治文化與核心價值。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

綠2大咖不得不挺林岱樺？他驚呼「這人被放棄」：出大事了

中共出手殺雞儆猴！退將曝光沈伯洋「最慘下場」：他怕得不得了

美國差點完蛋？黃仁勳狂讚川普「1政策」救場！他：講給賴清德聽