林佳龍挺林岱樺「不貪不取」！陳其邁說話了
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，甚至被酸「是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎？」；對此，高雄市長陳其邁今（30）日受訪時表示，黨內尊重民主制度，幾位候選人的表現都很有風度，初選機制與中央選對會的協調安排都應受到尊重。
外交部長林佳龍以正國會領導人身分，29日在臉書發文公開力挺民進黨立委林岱樺，強調林深耕基層、勤政愛民，「不貪不取」，籲高雄鄉親「為林岱樺加油、為高雄加油」。對此，高雄市長陳其邁受訪時表示，民進黨幾位候選人表現都非常有風度，提出的政策也非常好，且在立法院，這些候選人都是好同事，非常認真在為高雄爭取預算。
雖然陳其邁並未對林佳龍的表態多作評論，但他重申，初選是黨內制度的一部分，所有候選人都應依程序公平競爭，隨著選舉節奏，初選過程難免有快有慢，佈局也會不同，因此中央也有選對會，會來負責協調相關事項；陳強調，市府尊重初選制度，也尊重選對會的佈局與協調，尊重民主制度是民進黨長期以來的政治文化與核心價值。
綠2大咖不得不挺林岱樺？他驚呼「這人被放棄」：出大事了
中共出手殺雞儆猴！退將曝光沈伯洋「最慘下場」：他怕得不得了
美國差點完蛋？黃仁勳狂讚川普「1政策」救場！他：講給賴清德聽
林佳龍號召正國會挺林岱樺！許智傑、邱議瑩、賴瑞隆反應曝光 強調派系利益擺最後
林佳龍號召正國會挺林岱樺！許智傑、邱議瑩、賴瑞隆反應曝光 強調派系利益擺最後
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導身兼外交部長與正國會掌門人的林佳龍，昨晚突率領派系成員發文，力挺民進黨立委林岱樺參選高雄市長，更稱涉入詐領助理費案...
林岱樺引爆綠營派系內鬨！溫朗東開第一槍宣布：退出正國會、退出選舉
林岱樺引爆綠營派系內鬨！溫朗東開第一槍宣布：退出正國會、退出選舉
外交部長林佳龍、民進黨立委王義川，29日晚間在社群平台發文，表態力挺有意角逐高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，引發外界熱議和綠營支持者不滿，其社群平台遭綠營支持者灌爆。而可能代表「正國會」投入明年台北市議員選舉的名嘴溫朗東今表態因為法支持林岱樺，「我只能退出派系，退出選舉」。
不接受高雄人只能選林岱樺！溫朗東表態「退出派系、退出選舉」
不接受高雄人只能選林岱樺！溫朗東表態「退出派系、退出選舉」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導正國會掌門人林佳龍日前率派系成員力挺民進黨立委林岱樺，稱涉入詐領助理費的林岱樺「不貪不取」，引起大批網友不滿。對此...
正國會掌門人林佳龍領軍力挺林岱樺！談涉貪問題回應「支持她捍衛權利做司法辯護」...邱議瑩發聲「國家利益擺第一」：會拚盡全力贏得最後勝利
邱議瑩表示，國家利益、台灣利益要擺在第一位，接下來才是政黨、派系，「高雄市長初選，我會拚盡全力，贏得最後的勝利」！放言 Fount Media ・ 11 小時前
林佳龍表態挺林岱樺 他酸爆：丞相起風了
林佳龍表態挺林岱樺 他酸爆：丞相起風了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，但林佳龍今（30）日受訪仍稱，支持林岱樺捍衛自己...
