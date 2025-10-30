林佳龍挺林岱樺 媒體人揭「不爽賴清德」氛圍：綠恐分裂

林佳龍(左)公開表態力挺林岱樺(中)，被外界解讀為打臉賴清德(右)，引發熱議。（合成圖／示意圖／資料照）

外交部長林佳龍、綠委王義川29日晚間在社群發文，表態力挺有意角逐高雄市長提名的綠委林岱樺，引發各界熱議，綠營支持者更是炸鍋不滿。但媒體人謝寒冰指出，南、高目前氛圍對賴清德愈來愈不爽，綠營內部民調恐也發現柯志恩追上甚至超越，林佳龍看出了賴2026尷尬的態勢。

針對外界熱議，林佳龍稱林岱樺不貪不取，是否公然跟賴翻臉？甚至直接呼賴巴掌？謝寒冰30日在直播節目中表示，現在正國會也看得出來，賴清德處於一個很尷尬的局面，因為高雄跟台南是賴不能鬆掉的地方，必須要保，因為只要掉一個，賴的黨主席就難保了。

謝寒冰質疑，可是以現在這種尷尬的狀況，如果賴硬推賴瑞隆出線，一定選得上嗎？其實很難講。他覺得賴瑞隆現在危機意識也很強，看最近賴瑞隆也好、邱議瑩也好，一直追著柯志恩打，為什麼？相信綠營私底下一定有做民調，柯志恩已經追上來，甚至搞不好領先他們了。

謝寒冰直言，所以他們壓力很大、很緊張，不然連柯志恩掛個看板，賴瑞隆都有意見，扯一大堆有的沒的，還硬扯說柯志恩用黃色當主視覺，就跟他當初黃色小鴨政績一樣，根本鬼扯到極點。

謝寒冰指出，本來民調最強的是林岱樺，但現在慢慢好像不是了，因為林岱樺的民調開始在掉。可是如果搞成這樣，要知道林岱樺那些支持者是很死忠的，到最後搞不好變成民進黨內部呈現分裂的狀態，去選2026？台南也是一樣，如果賴清德要硬幹，硬把林俊憲搞上去。周榆修就跟他說，現在很多台南的綠營支持者都說「賴清德支持誰，我就反對誰！」所以南部有一種氛圍，就是對賴清德愈來愈不爽。

謝寒冰強調，所以林佳龍是不是看到了這個態勢？因為只要掉一個，賴的黨主席就沒了。

