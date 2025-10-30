林佳龍挺林岱樺 律師轟：別想情勒支持者

▲民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，但林佳龍今（30）日受訪仍稱，支持林岱樺捍衛自己的權利，為自己辯護，社會應該給予空間。台派律師林智群轟民進黨誤判情勢，「支持者不是這樣給你們情勒的！」

林智群說，林岱樺涉嫌詐領助理費被起訴，還跟宗教人士過從甚密。「光這兩點，台派就不可能支持她了。結果今天還一堆民進黨人士（好像是同派系？）跳出來支持她？你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎？不要誤判局勢，更不要抱著支持者會含淚投票的想法，支持者不是這樣給你們情勒的！」

