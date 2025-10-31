林佳龍挺林岱樺、邀高雄市民本週六參與造勢網炸鍋！周玉蔻喊話正國會「今天是道歉黃金時間點」：再硬凹就看著辦

正國會掌門人、外交部長林佳龍日前發文表態支持捲入弊案的同派系綠委林岱樺參選高雄市長，邀請大家參與本週六在高雄岡山的造勢晚會、引發爭議。資深媒體人周玉蔻今（31）日喊話正國會，今天是道歉黃金時間點，「再硬凹，就看著辧吧。」

林佳龍昨在臉書發文力挺林岱樺，稱其「有為有守、不貪不取」，因此獲得廣大高雄鄉親的愛戴與支持，請大家這星期六晚上六點站出來參與高雄岡山造勢晚會，一起為林岱樺加油。

引發網路輿論炸鍋。不少網友批評，「完全不同意！不要瞎挺好嗎？」，「沒有必要挺派系就這樣忽視惡質行為欸！」，「別鬧了，林岱樺出來的話我真的會投不下去」，「瞎挺爭議人物耶」。

對此，周玉蔻直言，一個黨主席、一個外交部長、一群立委、議員民代黨公職人員表態支持林岱樺，這個台灣人支持的政黨真讓人失望，簡直被外界罵爆了。

周玉蔻表示：「有些人問我的意見，但是我不是那個派系、那個黨的人，眼看這一切，除了震驚，只有深痛的失望！」

周玉蔻今日再度於臉書發文表示，今天是「正國會」為挺涉貪的林岱樺認錯、道歉的黃金時機點，「再硬凹，就看著辧吧。」

（圖片來源：周玉蔻、林佳龍臉書）

