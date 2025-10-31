林佳龍挺林岱樺 關拉屎吃草逃兵溫朗東屁事?

著眼明年底各地縣市長選舉的出線人選，民進黨內從年初開始暗潮洶湧，尤其是表態參選高雄市長的立委林岱樺，和台南市長的立委陳亭妃最受矚目，林岱樺面對檢察官偵辦喊冤，陳亭妃則是扛著反賴第一品牌，兩人雖然民調第一，但想在黨內初選過關相對艱難。

沒想到外交部長林佳龍、綠委王義川昨日晚間在社群逆風發文，表態力挺林岱樺，林佳龍稱林岱樺有為有守、不貪不取，民進黨正國會其他成員也接力發文將會參加林岱樺的造勢大會，外界關注民進黨前秘書長林右昌是否也會跟進，但正國會成員此舉惹惱其他派系綠營支持者，提早引爆黨內初選風暴。

不過前立委郭正亮認為，總統府副秘書長何志偉近期表態願參選桃園市長，形同擠下有意出戰桃園的正國會立委王義川：另外前秘書長林右昌恐已無望參選新北市長，代表正國會在桃園、新北推的市長參選人都沒了，所以故意大張旗鼓支持林岱樺，「但這絕對是假的」，因為這麼明顯的司法威攝都出來了，林岱樺不可能參選。正國會真正的目的是藉著支持林岱樺的動作，來項莊舞劍威脅黨主席賴清德，其他縣市長參選人「至少要給我一個說法」。

郭正亮分析是否正確有待時間驗證，但已被法院認證的拉屎吃草逃兵哥溫朗東，卻突發文宣布因無法力挺林岱樺，決定退出派系、退出選舉。外界滿頭問號，林岱樺選不選甘你屁事，林岱樺不但是現任立委，角逐高雄市長選舉還保持民調第一，溫朗東有沒有300票都不知道，被國民黨桃園市議員詹江村大酸根本在牽拖。

詹江村認為溫朗東被立委徐巧芯爆料為了逃避兵役，裝瘋，吃草，亂拉屎，法院認證之後選不下去，只好決定退出選舉。「溫朗東像個查埔人，不要連自己退選的理由，都要甩鍋給別人！」

溫朗東此舉連綠營人士也看不下去，認為他逃兵不履行台灣人應盡的義務，現在還拿別人當墊腳石博聲量，並認為溫朗東在媒體前長期以「正義名嘴」自居，但爭議不斷，從過去的白嫖事件到被認證藉吃草亂拉屎逃兵，這次又藉林岱樺事件刷存在感。

大罷免大失敗的結果就顯示，民進黨當時縱容青鳥騷擾路人，讓所謂的親綠網紅、名嘴無的放矢，造成社會大眾極度反感，如今又要開始明年底選舉熱身，想蹭的想拿好處的投機份子又傾巢而出，民進黨派系想利用這些人製造對立聲量，顯然還未吸取大罷免大失敗時，水能載舟亦能覆舟的教訓。

