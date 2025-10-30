林佳龍挺自己正國會林岱樺不行嗎？他臉書被灌爆

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，正國會出身的立委林岱樺甚至傳出貪汙醜聞遭司法追殺。正國會龍頭，也是外交部長林佳龍昨（29）晚表態力挺自己派系的林岱樺，不過他的臉書因此被灌爆。

林佳龍挺自己正國會林岱樺，臉書被灌爆。（圖／FTNN）

林佳龍29日晚間在臉書發文，指出想和大家分享自己眼中優質的立委，他推薦林岱樺曾擔任7屆立委、深耕基層、勤政愛民、有為有守、不貪不取，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。林佳龍呼籲市民在本週六晚上6時一起站出來，為林岱樺和高雄，以及大家還相信的公義，一起為台灣加油。

林佳龍的舉措，似乎違逆民進黨當前黨意氣氛，他的臉書被灌爆，一大群網友在留言寫下「林佳龍反了嗎？挖靠....不怕賴清德嗎？」、「呵呵，可是萊爾校長不支持耶！」、「阿龍啊！你是被盜帳號嗎？」、「完全不同意！不要瞎挺好嗎」、「我被你這一篇發文嚇到了。她的案子還在審理中，現在支持她，請教你的判斷是什麼？」

林佳龍今（30）日在立法院受訪表示，「台灣是一個民主法治且保障人權的社會，所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的權利。在司法上，希望為她自己做好辯護。我們也期待對一個認真問政、基層深耕，受到廣大人民支持的七任立委，社會應該給予她一定的空間，不只在法庭，也向支持者加以說明。」

