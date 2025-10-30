林佳龍挺被罵翻！林岱樺：別傷害我朋友 邱議瑩、許智傑、賴瑞隆發聲
民進黨2026高雄市長競爭激烈，身兼正國會掌門人的外交部長林佳龍昨（29）晚突然發文力挺同派系的立委林岱樺，還大讚她「有為有守，不貪不取」，一番話讓網友炸鍋，林佳龍今（30）天受訪表示，支持林岱樺捍衛自身權利，也期待社會給她一定空間向支持者說明，林岱樺則回應，她可以承受攻擊，但不要傷害她的朋友。
林佳龍挺林岱樺不貪不取 臉書被灌爆「別鬧了」
林佳龍週三晚間突然表態，力挺自家人林岱樺，他大讚林「有為有守、不貪不取」，不過臉書留言炸鍋，網友酸「不貪不取要確定欸」、「不同意林佳龍這樣瞎挺，這是在開玩笑嗎」？且他身為外交部長，也被質疑行政不中立。
林佳龍發文挺林岱樺。圖／台視新聞
林佳龍表示，台灣是一個民主法治，而且很保障人權的社會，所以支持林岱樺捍衛她自己的權利，社會應該給予她空間也向支持者來加以說明。
林岱樺今天也回應稱，「自己可以承受任何的攻擊，但不要傷害我的朋友」。
正國會表態挺林岱樺！邱議瑩：國家利益擺第一 賴瑞隆：點到為止
林岱樺陷入詐領助理費風暴，卻有重量級大咖奧援送暖，正國會系統的子弟兵紛紛串連發文支持，幫忙宣傳林岱樺11月1日的造勢晚會。
正國會卓冠廷發文挺林岱樺。圖／翻攝自FB@卓冠廷
2026高雄市長潛在對手們紛紛回應，民進黨立委邱議瑩提到，現在有派系的領導人直接公然在臉書上面號召，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位；民進黨立委許智傑則說，各派系有自己的立場和想法，都尊重。
民進黨立委賴瑞隆也說，大家君子之爭要點到為止，不要傷了和氣，林佳龍過去也跟他非常熟識。其他人都強調要團結一致，而林佳龍德表態，也讓高雄市長初選的這場內戰更添變數。
台北／陳可親、黃品寧、黃偉財、楊岳達 責任編輯／張碧珊
