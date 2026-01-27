林佳龍接待美台商業協會訪團 盼美方儘速提供台灣「避免雙重課稅」待遇

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨(26)日在外交部接待由美台商業協會(USTBC)主席柯拉克(Keith Krach)、會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)率領的訪問團，與多名美國重量級企業代表深入座談。林佳龍表示，台灣願持續深化台美經貿合作、擴大雙向投資，並透過「台灣模式」具體實踐，攜手打造「台美聯合艦隊」，也期待美方儘速提供台灣「避免雙重課稅」待遇，讓台美經貿連結更緊密。

林佳龍表示，近期台美關稅談判告一段落後，台灣將以「台灣模式」對接美國政策，落實談判成果，相關作法包括在美國打造新的產業聚落，讓企業不必單打獨鬥，進一步促使AI供應鏈展現垂直整合的優勢，並善用美國的資金、技術與人才，共同壯大台美產業的全球影響力，形成「台美聯合艦隊」。

廣告 廣告

林佳龍也提及，去年5月美台商會與國經協會已於華府簽署合作備忘錄，盼以此為基礎深化台美產業合作，雙方未來除持續深化半導體、AI、無人機等既有合作項目外，也將進一步納入機器人等新領域，並將合作據點擴展至第三國，不僅共同開拓商機，也與民主夥伴攜手共創繁榮，強化彼此經濟韌性。

林佳龍強調，在非紅供應鏈中，台灣具備堅實且完整的製造能量，尤其在半導體與 AI 領域，更扮演不可替代的關鍵角色，台美夥伴關係不應僅止於「雙邊或區域」的視角理解，而應提升至「全球戰略」夥伴。林也表示，期待美方儘速提供台灣「避免雙重課稅」待遇，讓企業投資更加順利，並讓台美經貿連結更加緊密。

林佳龍指出，今年適逢美國建國250週年與台灣總統直選30週年，柯拉克也擔任川普總統「美國建國250週年委員會」主席；儘管分處太平洋兩端，台美雙方都堅定走在自由民主的道路上，期待未來攜手規劃一系列慶祝與文化活動，共同紀念兩國重要的民主里程碑。

【看原文連結】

更多自由時報報導

拿錯誤資訊批評對美軍購 劉書彬被美參議員當場洗臉：不用腦補

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

館長直播喊賣中國酒！ 違法急辯「裡面裝紅茶」：青鳥想弄死我

關鍵在今午！10度封殺軍購北京就點頭 國民黨明宣布赴中「準智庫交流」

