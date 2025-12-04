林佳龍接見世界醫師會訪團 盼國際醫衛場域加強合作

（中央社記者吳書緯台北4日電）外交部長林佳龍接見接見「世界醫師會」（WMA）會長基圖魯（Jacqueline Kitulu）等一行人，林佳龍感謝WMA多年來堅定支持台灣參與世界衛生組織，並期盼未來台灣與WMA在國際醫衛場域加強合作。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍昨天接見世界醫師會（World Medical Association, WMA）會長基圖魯（Jacqueline Kitulu）、理事會主席瑞斯尼克（Jack Resneck）及秘書長克羅博（Otmar Kloiber）等一行人。

廣告 廣告

林佳龍感謝WMA多次公開支持台灣專業參與世界衛生組織（WHO），以及協助「中華民國醫師公會全國聯合會」（台灣醫師會）捍衛在WMA的會籍名稱與權益。

林佳龍表示，外交部將落實總統賴清德「健康台灣」的政策願景，透過「榮邦計畫」，與衛福部、醫療院所、醫衛產業及公協會合作推動「醫療外交」，結合台灣生技醫藥及資通訊產業實力，在醫衛領域發揮Taiwan can lead的精神，提升全球人類福祉。

基圖魯讚許台灣在全民健保覆蓋率、數位醫療等領域的優勢，並表示WMA將持續支持台灣參與國際醫衛體系，強調國際攜手合作推動全球健康的重要性。

瑞斯尼克感謝台灣對全球健康所作的貢獻；克羅博強調台灣不應被排除在WHO等國際醫衛場域及會議外，台灣參與全球醫衛機制對全世界均有所助益。

外交部說明，WMA成立於1947年，是由118個國家的專業醫師公會及組織所組成，為WHO醫衛政策的重要諮詢對象。WMA多年來堅定支持台灣參與WHO，並於2021年世界大會通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及WHO相關機制決議文，WMA訪問團這次應邀來台參加由台灣醫師會舉辦的「轉型醫療—全民均健、人工智慧、綠色醫療與協作型醫療系統」國際研討會。（編輯：蘇志宗）1141204