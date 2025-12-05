林佳龍接見國際護理協會訪團 感謝力挺台灣主辦大會

（中央社記者吳書緯台北5日電）外交部長林佳龍昨天接見國際護理協會（ICN）執行長卡頓等人，感謝國際護理協會對台灣護理學會的支持，成功申獲「國際護理協會 2027年國際護理大會」在台舉辦，期盼未來與國際護理協會深化合作，共同提升全球健康福祉。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍昨天接見國際護理協會（ICN）執行長卡頓（Howard Catton）、全球活動暨會員發展負責人Italo Goyzueta，以及台灣護理學會（TWNA）幹部，並感謝國際護理協會支持「國際護理協會 2027年國際護理大會」（International Council of Nurses Congress 2027）在台舉行，期盼未來與國際護理協會深化合作，共同提升全球健康福祉。

卡頓非常肯定台灣在全球照護系統中的領導地位，並稱許台灣護理學會是國際護理協會重要會員，樂見「ICN 2027年國際護理大會」在台灣主辦，將為國際護理界及健康政策制定者交流的重要平台。

外交部指出，國際護理協會成立於1899年，目前計有140個會員組織，是與世界衛生組織（WHO）有正式合作關係的國際非政府組織，其運作方針與聯合國及WHO健康政策緊密相關，ICN國際護理大會每兩年舉辦一次，是全球最具規模及影響力的國際護理盛會，外交部將持續鼓勵台灣民間團體爭取在台舉辦大型國際會議及活動，讓世界看見台灣。

外交部說明，林佳龍接見國際護理協會訪團，陪同在座的有台灣護理學會理事長廖美南、副理事長陳靜敏（ICN理事）、副理事長范君瑜、監事黃璉華（ICN前第三副理事長）、秘書長陳淑芬、組長莊子嫻，以及外交部NGO國際事務會執行長江振瑋等人。（編聞：張均懋）1141205