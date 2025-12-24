林佳龍接見日本前法務大臣 區域安全情勢交換意見

記者郭曉蓓／臺北報導

外交部今（24）日指出，外交部長林佳龍昨日接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員、前首相補佐官長島昭久眾議員及前法務大臣政務官神田潤一眾議員等3人，就臺日關係、區域安全情勢與經濟安全韌性等議題廣泛深入交換意見。林佳龍強調，臺日應攜手打造「非紅供應鏈」，強化經濟韌性與產業競爭力，確保民主體系在全球科技發展中穩健前行。

林佳龍表示，自上任以來積極推動「總合外交」，以民主、自由、人權、法治等普世價值推動「價值外交」鏈結理念相近國家；強化臺灣與第一島鏈及第二島鏈友盟間的安全對話合作，以「同盟外交」共同對抗威權主義國家企圖以武力及脅迫片面挑戰以規則為基礎的國際秩序，並致力結合政府與民間力量，透過「經貿外交」為友邦及理念相近國家實現經濟繁榮互惠。

林佳龍強調，臺日經貿交流向來密切，雙方產業互補性高，面對當前中國不斷擴張「紅色供應鏈」企圖主導全球高科技及能源等戰略安全產業格局，臺日應攜手打造「非紅供應鏈」，強化經濟韌性與產業競爭力，確保民主體系在全球科技發展中穩健前行。此外，加入CPTPP是我國重要政策目標，日本在CPTPP中扮演重要領導角色，期盼日本能與臺灣就洽簽經貿夥伴協定（EPA）儘速展開協商，藉以助我早日加入CPTPP，深化臺日經貿整合，共促區域繁榮穩定。

外交部長林佳龍與日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員就臺日雙邊關係及區域安全情勢等議題交換意見。（外交部提供）

外交部長林佳龍接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員一行。（外交部提供）