林佳龍接見歐總回國團 (圖)

面對2026地方大選，國民黨台中市長、新竹縣長提名陸續發生爭議，鄭麗文上午接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪，鄭麗文談及，這次台中市長提名不會走到初選，除非大家協商破局，才會自動進入初選模式，這也是目前新竹縣長提名的進度，因為當初協商的時候，立委徐欣瑩堅持要破局，那就自動進入初選，以行之有年的「七三比」，從當年連勝文參選台北市長，到徐巧芯、費鴻泰的立委提名之爭都是這樣，這是國民黨明文規定的，可以改，但要透過正常法定程序來改，也不會是這一次，不能比到一半才說遊戲規則要改。

中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 7 則留言