林佳龍接見美國智庫訪團 期盼鞏固民主社會對台支持

（中央社記者吳書緯台北23日電）外交部指出，部長林佳龍今天接見美國智庫「德國馬歇爾基金會」跨大西洋專家學者訪問團時指出，台灣的目標是讓台美歐關係從「利害關係人」提升為共享利益的「股東」，進而鞏固民主社會對台灣的長期支持。

外交部晚間發布新聞稿，林佳龍歡迎德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund, GMF）會長霍雪芙（Alexandra de Hoop Scheffer）及訪團成員，期盼此行有助於訪團深入了解台灣當前情勢與挑戰，雙方就台灣國防韌性、整體發展策略，以及區域安全情勢進行深入交流，展現跨大西洋智庫對台海局勢的高度重視。

林佳龍指出，面對中國日益升高的威脅，以及美歐加速推動再工業化與再武裝的趨勢，台灣將以「總合外交」為核心策略，整合公私部門資源，深化與民主夥伴國家的戰略連結。

林佳龍闡述「總合外交」涵蓋三大支柱，在「價值外交」方面，台灣堅守自由民主理念，與理念相近國家共同維護基於規則的國際秩序；在「同盟外交」方面，遵循總統賴清德的國防戰略，透過提升國防預算至GDP 5%、引進AI科技、打造台灣之盾，強化自我防衛能力與國防產業發展。

在「經濟外交」層面，林佳龍強調，台灣將充分發揮半導體與AI產業優勢，推動歐洲晶片三角等戰略合作，建構堅韌的非紅供應鏈，降低對單一市場的依賴，台灣同時透過「榮邦計畫」與理念相近國家互惠共榮，協助夥伴提升民主治理能量。

林佳龍表示，台灣的目標是讓台美歐關係從「利害關係人」（stakeholder）提升為共享利益的「股東」（shareholder），透過具體的產業合作與雙向投資，讓當地人民切實感受到台灣帶來的正面效益，進而鞏固民主社會對台灣的長期支持。

霍雪芙提到，訪團多數成員為首次訪台，對於能有機會親身了解台灣情勢深感重要，美國及歐洲國家普遍認知到台灣的戰略重要性，台灣不僅在地緣政治上具關鍵地位，更是國防科技與創新領域不可或缺的夥伴。

外交部談及，霍雪芙十分認同林佳龍的「總合外交」策略，認為此一理念與GMF促進跨大西洋夥伴合作的宗旨高度契合，並期許未來持續協助台灣深化與跨大西洋夥伴的戰略關係。

外交部說明，訪團由美國智庫「德國馬歇爾基金會」籌組，成員包括來自美國、法國、英國及德國等國的國防安全領域專家，德國馬歇爾基金會是跨黨派公共政策研究機構，致力於深化北美與歐洲在跨大西洋及全球議題上的共識與合作，在歐美政策圈具有深遠影響力。（編輯：張若瑤）1150123