林佳龍接見菲參議員龐吉立南 揭台菲「經濟走廊」合作藍圖

外交部長林佳龍前（3）日於外交部接見菲律賓參議員龐吉立南（Francis Pancratius “Kiko” Pangilinan）伉儷，林佳龍表示，台灣透過「台菲經濟走廊計畫」積極對接美國、日本及菲律賓共同推動的「呂宋經濟走廊」，今（2025）年8月並與美國組團赴菲律賓考察投資環境，台灣與菲律賓同為第一島鏈民主夥伴，期待雙方持續攜手，為區域和平與繁榮共同努力。





林佳龍說，得知龐吉立南伉儷此行除拜會政府單位外，也特別安排走訪平溪、九份與宜蘭等地，因此在正式會面前贈送《和林佳龍一起去旅行》旅遊專書，邀請龐吉立南與夫人龐娜塔（Pangilinan Tonette）認識台灣之美。

林佳龍提及，近年隨著國際經貿局勢快速變化，台菲雙邊互動日益密切。外交部持續推動「榮邦計畫」（Diplomatic Allies Prosperity Project）下的「台菲經濟走廊計畫」，對接菲國農業政策與擴大雙邊農業合作計畫，推動示範場域建立並強化雙邊人才培育與交流，以協助提升菲國糧食安全。

林佳龍指出，龐吉立南長期關注農業發展，並分享菲國政府在總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）帶領下，逐步提升對農業領域的重視；台菲兩國在農業領域具有極大的合作潛力，期盼台灣能深化參與菲國農業改革，菲方並盼借鏡我國農會組織與農業推廣經驗，作為未來政策參考。

林佳龍進一步說明，台灣透過「台菲經濟走廊計畫」積極對接美國、日本及菲律賓共同推動的「呂宋經濟走廊」；外交部並於今（2025）年8月促成台灣企業代表團與美方組團赴當地考察投資環境，期盼拓展第三地合作機會。雙邊在經貿、農漁業、勞工、科技、醫衛、教育及災防援助等領域深化合作關係。

展望未來，林佳龍提及，菲國政府於今年7月正式開放台灣旅客免簽入境，我國亦同等延長對菲免簽待遇，相信將進一步促進雙邊經貿與觀光往來，台灣是全球領先的晶圓製造中心，菲律賓則是封裝測試重鎮，雙方在半導體產業具高度互補性。

林佳龍說，菲律賓更是台灣前十大貿易夥伴，期盼透過龐吉立南的影響力，協助推動菲國參議院儘速通過「台菲避免雙重課稅協定」（ADTA），並洽簽「經濟合作協定」（ECA），以深化雙邊經濟安全合作，打造更具韌性的非紅供應鏈。

最後，林佳龍感謝菲律賓政府曾公開呼籲台海和平穩定的重要性，強調面對威權勢力持續擴張，台菲同為第一島鏈民主夥伴，將持續攜手合作，為區域和平與繁榮共同努力；另據了解，龐吉立南伉儷10月30日至11月4日訪台，外交部對此表達誠摯歡迎之意。







