中央社

林佳龍接見「公民自由中心」主席 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

外交部長林佳龍（右）於19日接見2022年諾貝爾和平獎獲獎機構烏克蘭人權組織「公民自由中心」（Center for Civil Liberties）主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk，左）。（外交部提供）

中央社記者楊堯茹傳真 114年11月20日

林佳龍接見「公民自由中心」主席 外交部長林佳龍（右）於19日接見2022年諾貝爾和平 獎獲獎機構烏克蘭人權組織「公民自由中心」 （Center for Civil Liberties）主席馬特維丘克 （Oleksandra Matviichuk，左）。 （外交部提供） 中央社記者楊堯茹傳真 114年11月20日
林佳龍接見「公民自由中心」主席 外交部長林佳龍（右）於19日接見2022年諾貝爾和平 獎獲獎機構烏克蘭人權組織「公民自由中心」 （Center for Civil Liberties）主席馬特維丘克 （Oleksandra Matviichuk，左）。 （外交部提供） 中央社記者楊堯茹傳真 114年11月20日

