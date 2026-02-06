林佳龍推榮邦台灣模式 巴拿馬議員：老朋友比較好

中美洲國家巴拿馬國會議員組團來台訪問，這是繼去年11月的訪團後，第二個來自巴拿馬的跨黨派國會議員訪問團。外交部長林佳龍今天(6日)在社群平台發文表示，能在短時間內再次迎接巴國友人，讓他深刻感受到巴拿馬國會對台灣的重視與友好，他期盼雙方能從國會外交開始為兩國關係持續增溫。訪團團長培瑞茲(Jose Antonio Perez)則表示，台、巴應持續交流，因為「老朋友還是比新朋友好」。

這次來訪的巴拿馬國會議員團由「運河及基礎建設委員會」主席培瑞茲率領，他同時擔任「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)巴拿馬執行祕書。外長林佳龍在臉書表示，培瑞茲現年26歲，他在約9年前17歲時就曾利用轉機空檔，特別到台北參觀101大樓，當時景象至今仍令他印象深刻。

林佳龍指出，訪團議員來自5個不同政黨與無黨籍，展現巴拿馬國會對台灣的高度關注，也希望透過經濟外交與國會外交，與台灣尋求共同發展與繁榮的契機。林佳龍更特別引述培瑞茲的說法，「兩國應持續深化交流，因為老朋友還是比新朋友好」。

林佳龍表示，面對近年全球地緣政治劇烈變動，台灣與巴拿馬分處太平洋兩側、同在關鍵航道之上，更應攜手合作，為區域與全球的和平穩定貢獻心力；且台灣是全球民主國家分散風險、強化經濟安全與供應鏈韌性的信賴夥伴，台灣與巴拿馬的產業合作將有助打造更穩定的非紅供應鏈。

林佳龍強調，外交部願以務實開放態度開啟兩國合作關係，並將我國在拉美友邦推行「榮邦計畫」所建立的「台灣模式」推展到巴拿馬，開創兩國互惠雙贏契機。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)外交部積極推動總合外交，運用經濟外交致力打造民主非紅供應鏈。』

林佳龍指出，台灣與巴拿馬雖於2017年終止官方外交關係，但雙方經貿往來依然密切，人民之間多年累積的情誼也延續至今，所以他誠摯歡迎巴拿馬國會議員持續來台交流，也期待雙方從國會外交出發，逐步為未來更廣泛的合作奠定更堅實的基礎。