林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化

記者李鴻典／台北報導

美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。

林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

​林佳龍說，台美堅實的夥伴關係，再次透過美國國會的實際行動獲得肯定。美國川普總統在美東時間12月2日正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）完成立法程序。

​林佳龍說明，這項法案獲得美國國會跨黨派的支持。他代表外交部感謝美國美國聯邦眾議院在今年5月5日審議通過《台灣保證落實法案》，並在11月18日接續由參議院以「一致同意」通過，最終由川普總統簽署立法。

​林佳龍進一步表示，法案的核心重點在於強化《2020年台灣保證法》的執行，要求美國國務院定期檢討對台交往準則，至少每五年向國會提交更新報告。這項制度設計，確保了台美關係持續穩健發展，並維持雙方交流的暢通與彈性。

​很高興也感謝美國國會兩院對台灣強勁的跨黨派支持。

​林佳龍強調，外交部未來將持續在台美良好關係的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係，共同深化台灣與美國的堅實友誼與務實的合作。

