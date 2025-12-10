林佳龍曝台美緣份！多年前他推賴赴美圓夢
[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍昨（9）日代表外交部出席美國在台協會（AIT）舉辦的「全球領袖人才參訪計畫（IVLP）」85週年慶祝茶會。林佳龍在會中揭露一段跨越20年的特殊緣分，總統賴清德與AIT處長谷立言之間，竟有一段「巧合」的深厚情誼。
林佳龍指出，IVLP自1940年起已串連全球190個國家、超過23萬名領袖，其中包含1300位台灣優秀人才。他在會中分享，賴清德透過影片回顧他在2004年擔任立法委員時參與IVLP的經歷與故事。令人稱奇的是，當時親自推薦賴清德參加這項計畫的AIT官員，正是現任AIT處長谷立言。
林佳龍表示，20年後，賴清德成為領導台灣的總統，而谷立言再次派駐台灣，這段特殊情誼成為美台關係深化的最佳寫照。谷立言也在會中分享，他於2002年首次派駐台灣期間，親眼見證IVLP如何深化美台關係，並肯定該計畫對傑出人才的深遠影響力。
林佳龍強調，政府近年積極推動「青年百億海外圓夢基金」，鼓勵更多台灣年輕世代走向國際舞台，並持續支持如傅爾布萊特計畫（Fulbright Taiwan）等國際交流平台。他感謝AIT多年來與台灣政府的緊密合作，並表示外交部將持續透過總合外交，深化與美國及全球民主夥伴的合作關係。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
深化台菲關係！林佳龍倡「經濟走廊」制度化合作 提升台商信心
台美關係升溫！林佳龍同框AIT谷立言 總合外交強化供應鏈合作
美州長接力訪台！北美台僑成隱形推手 一句承諾感動林佳龍
其他人也在看
韓國入境卡標「中國台灣」！名醫：禁韓團？
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用後，持續將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈。外交部已宣...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 32
殲15「準」開戰行為 火控雷達照自衛隊戰機
日本首相高市早苗的台灣論事件已持續一個月，中國不斷升級事件。上週六(12/6)，中國航空母艦遼寧號前往沖繩區域公海，進行艦載機起降演練，升空殲15戰機；日本航空自衛隊緊急升空應對，卻遭到殲15以火控雷達兩度長時間照射。日本政府對中國發出嚴正抗議，沒想到北京當局表示，是日本自衛隊近距離妨害操演，抨擊日本顛倒黑白。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
中殲-15雷達鎖定日F16 挑釁引爆對峙 高市嚴正警告 揭「間歇性」照射背後意涵 這招2013年就用過 小泉急拉澳洲站隊 美《國家安全戰略》挺台藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日緊張關係升溫，從外交與經濟摩擦，擴大成明顯的軍事對峙。12月7日，中國航母遼寧號通過沖繩與宮古島之間海域，在此期間多次進行艦載機起降，引發日本高度警戒。特別是殲-15 戰機間歇性雷達照射2架日本自衛隊F-15戰機，挑釁意味濃厚，因為雷達鎖定通常被視為武器攻擊前的步驟。而且這已經不是中國第一次…… 日本首相高市早苗與外交部門再次向中方表達不滿；中國則反指日方侵擾其訓練空域。局勢升溫下，日本也積極拉攏盟友，防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長會談，強化雙邊安全合作。 另一方面，美國新版《國家安全戰略》也已出爐，只是各界對美方將台海與第一島鏈的實際投入程度有多重？看法不一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 14
「台灣地位被七重鎖定」？ 王毅嗆日：是可忍孰不可忍｜#鏡新聞
中國外交部長王毅，又再度發言怒斥日本。王毅8日在北京會見德國外長瓦德福時，提到台灣地位，已經被開羅宣言等法理事實「七重鎖定」。對此外交部發言人蕭光委反嗆，中國罔顧事實，就算鎖定700次、7千次都不會成真。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
韓國入境卡「台灣變中國」！王定宇建議政府進一步因應：錯誤要付出代價
南韓電子入境卡（E-Arrival Card）「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），引發抗議，外交部更稱「正全面重新檢視與韓國政府關係」。民進黨立委王定宇今（10）日表示，外交部持續抗議與交涉後，若韓方仍執迷不悟，會建議政府審慎思考如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道「這個錯誤是要付出代價的」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 21
共機雷達照射日本F-15 日中熱線打不通
[NOWnews今日新聞]日本航空自衛隊的F-15戰鬥機在6日遭到中共解放軍的艦載殲-15戰鬥機以雷達照射，日方強烈抗議，日中緊張關係加劇。中國軍方媒體公開了一段音檔，聲稱是中國軍機對自衛隊機進行雷達...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 82
澤倫斯基會見「英法德3國領袖」！呼籲加強對烏克蘭支持力度
據《BBC》報導，會談由英國首相施凱爾（Keir Starmer）主持，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）均到場。3位歐陸大國的領袖一致表態，在美國加速推動和平談判的壓力下，歐洲必須協力為烏克蘭提供更具約束力的安全保障，以免烏克蘭在談判中...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
韓入境系統列"中國台灣" 賴總統:盼尊重台灣人民意志
韓國入境系統，把台灣列為"中國台灣"，不只台灣多次抗議，韓國網友也轟外交災難！總統賴清德今天表態，要求韓國尊重台灣人民意志，外交部也說將全面重新檢視與南韓政府的關係，民進黨立委王定宇更建議政府審慎思考，如何採取更進一步的因應措施。民視 ・ 6 小時前 ・ 3
韓國電子入境卡稱中國台灣 外交部說話了
[NOWnews今日新聞]韓國在電子入境申報單稱呼我國為「中國（台灣）」，從2月迄今未改正。外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨（9）日在例行記者會表示，外交部全面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 4
韓國入境卡把台灣列中國 邱議瑩籲「一人一信抗議」：人民力量是偉大的
韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，在「出發地」及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，外交部及我國駐韓國代表處多次交涉要求更正，但至今仍未改正。對此，民進黨立委邱議瑩今（10）日表示，過去民間常發動一人一信抗議的行動，她覺得此時發動最適宜，由民間的力量發起，讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒，「我們有權力提出抗議，人民力量是偉大的。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
川普國安報告提八次台灣 路透街訪台灣民眾「樂見美國支持、仍需自立自強」
美國日前公布2025年《國家安全戰略》報告，提到台灣多達8次，且措辭被認為較第一任期時更為強硬。報告中指出，要嚇阻台海衝突，理想狀況需透過「維持軍事優勢」來實現，並將此列為優先事項。路透走訪台北街頭，民眾多表示樂見美國對台海和平的支持，但同時也認為台灣必須「自立自強」。川普最新國安報告中指出，台灣受到高度關注，因為台灣位居貿易活動頻繁海域的戰略要地，並在半導體製造業占有主導地位；報告並表示，美國需建立一支能夠在從日本延伸至東南亞的島鏈上、於任何地點阻止侵略的軍隊，但美軍無法、也不應獨自承擔這項任務，而是需要盟友加大投入，不只在國防支出上，更要以實際行動促進集體防禦。對此，中國外交部回應，希望美方與中方相向而行，落實好兩國元首達成的共識，妥善管控分歧，美方應兌現「美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題」。中方強調，捍衛國家主權和領土完整的決心意志，堅定不移。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 32
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 6
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 94
張泰山愛子錄取甲子園名校！踏上旅日追夢之路
中華職棒傳奇「森林王子」張泰山今宣布，兒子張可洛正式收到日本甲子園名校沖繩興南高校的錄取通知，即將展開三年高中棒球與學業生活，消息引發球迷熱烈祝賀。張泰山透露，兒子為此準備超過一年，始終不敢鬆懈。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 7
遭控「欺騙消費者」！ 鍾欣怡發長文澄清：指控與事實不符
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導女星鍾欣怡近年來除了演藝事業外，也開始從事海外代購，不過日前一名網友A小姐公開指控她欺騙消費者。對此，鍾欣怡於12...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351