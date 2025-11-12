林佳龍曝台美關稅協議差最後一步 就等「大老闆」做決定

有關美台關稅進展，林佳龍今日透露，美方跟台灣談得很好，基本上已經談得差不多了，就等著「大老闆」、美國總統川普什麼時候做決定說OK。（《齊有此理》節目提供）

台美關稅協議攸關台灣多個貿易產業及台商的生計，行政院經貿辦日前表示有進展，已進入書面討論協商共識階段，而林佳龍今日接受電視節目專訪時更透露，基本上已經談得差不多了，就等川普什麼時候說OK；美方談判團也認為，美方跟台灣談得很好，就等著「大老闆」（美國總統川普）做決定。

外交部長林佳龍今日接受網路節目《齊有此理》專訪，除大談日前安排蕭美琴副總統赴歐洲「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表演說的歷程外，也接受主持人王時齊的時事提問。

廣告 廣告

其中，有關外界關切的美台關稅協議進展，是否已經談得差不多了？林佳龍透露，現在那個總結的報告或我們雙邊備忘錄的部分，就等著川普什麼時候覺得OK就定了。

林佳龍也說，（美方）他們自己都講，談得很好啊，包括美國貿易代表署（USTR）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、美國財長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等人，他們都認為跟台灣談得很好，現在只是說等「大老闆」做決定，之後就可以公布了。

至於有關美台議題趨勢，林佳龍表示，對於台美關係要關心但不要太擔心；其實最底層的就是民意，沒有一個（美國）政治人物或政黨可以違反美國的民意，而美國的民意現在就是對台灣很友好，再來跨黨派包括共和、民主兩黨、參眾兩院都很支持台灣。那川普2.0有他自己的議程，我們要怎麼樣去跟他對應、取得共同的交集，這就是外交部要做的。

林佳龍也進一步說明，其實川普保護的就是為了美國自己私下的利益，他會不希望台灣被中共併吞，我們要從華府的角度去看。那我們在主張什麼的時候，就必須要是符合他的利益，也符合我們的利益，這個是上策；找出符合川普領導美國的利益跟台灣我們國家的利益，這個是交集。

【看原文連結】