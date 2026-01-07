林佳龍曝賴將「關懷烏克蘭兒童」列優先事項 擬成立「INGO中心」

外交部長林佳龍今主持外交部「NGO領袖論壇」開幕，談總合外交的NGO實踐。（劉宇捷攝）

義大利國際非政府組織「WeWorld」主席基薩拉（Marco Chiesara）發表專題演說。（劉宇捷攝）

外交部今（7）日舉辦第6屆「NGO領袖論壇」，邀請多位國際公民工作者分享國際援助成果。外交部長林佳龍致詞時，除透露計畫將在台北成立「台灣INGO中心」，廣招國際非政府組織（INGO）來台設點外，他也提到，總統賴清德已將關懷烏克蘭兒童，列為台灣重要人道援助優先事項之一，計畫將台灣價值轉化為具體國際行動。

外交部長林佳龍今日主持在台北格萊天漾大飯店舉辦的第6屆「NGO領袖論壇」，並邀請義大利國際非政府組織「WeWorld」主席主席馬可‧基薩拉（Marco Chiesara），來台分享在烏克蘭的實踐經驗。

林佳龍於開幕致詞中表示，在總統賴清德的指導下，外交部正致力將台灣打造為繁榮的全球經濟強國，並透過整合價值外交、經貿外交、同盟外交等三大支柱，推動總合外交戰略。他也表示，這3大支柱並非獨立運作，而是相輔相成；在總合外交的架構下，NGO的角色正在演變，不再只是政策的參與者，而是共同定義、共同執行並共同擴大台灣國際影響力的「核心夥伴」。

他接續也宣布，外交部正計畫在台北成立「台灣INGO中心」（Taiwan INGO Center），期盼吸引更多國際非政府組織來台設點，讓台灣成為印太地區INGO活動的關鍵樞紐，落實「人人都是外交官」的理念。

此外，總統賴清德已將關懷烏克蘭兒童，列為台灣重要人道援助優先事項之一，台灣也在2025年9月正式與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄（MOU），俄羅斯的入侵也促使賴清德將關懷烏克蘭兒童，列為台灣重要的人道援助優先事項之一。

基薩拉也在專題演講中特別感謝台灣外交部與家扶基金會（TFCF）的資金支持與合作，強調這些夥伴關係是戰火中兒童的「生命線」（lifelines）。新計畫運用台灣外交部的資金，協助當地重建家庭式孤兒院（family-type homes）與機構設施，提供發電機、修繕門窗與屋頂，並提供心理支持服務。

林佳龍也說，今日是外交部2026年首場重要活動，在新的一年回顧政府與NGO合作的成果，共同思考如何進一步深化公私協力，並持續強化台灣整體的外交能量。

