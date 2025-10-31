（圖／本報系資料照）

「川習會」前夕，國際聚焦台海局勢，身為外交部長的林佳龍不嚴陣以待，還有空以正國會掌門人之姿，率先表態力挺涉貪遭起訴的綠委林岱樺競選高雄市長，正國會成員王義川、卓冠廷也隨即跟進。林佳龍此舉等同挑戰賴總統的權威，黨內一片撻伐。這雖是民進黨茶壺內的風暴，卻凸顯派系利益凌駕於國家利益之上。

林岱樺雖因助理費案依貪汙罪嫌被起訴，但她參選2026高雄市長選舉的決心不變，且民調仍高。林佳龍日前發文表態相挺，並稱其「有為有守、不貪不取」。此舉儼然暗批賴總統主導司法追殺正國會成員，引發綠營強烈反彈。原本跟進的民進黨發言人卓冠廷火速收回表態，並公開表示深感悔意與歉意。

卓冠廷的「跳車」，讓林岱樺周六的「大岡山大造勢」顯得山雨欲來風滿樓。此事暴露的不只是民進黨內的紀律問題，更顯現賴清德對派系的極度不信任。為了爭奪2026縣市長選舉的黨內提名，綠營派系已開打。

政壇近日盛傳國安會祕書長吳釗燮與林佳龍不合，惹怒總統府。如今林佳龍力挺林岱樺的發文時間又恰逢川習會前夕，不務正業，不僅挑戰賴清德底線，更落人口實。如今黨中央出手，先押著卓冠廷認錯致歉，下一波批鬥對象恐是林佳龍，不僅外交部長一職難保，正國會恐有團滅的危機。

正國會的激進演出逼得賴清德親自滅火，也讓民進黨高雄市長初選失去公信力。林佳龍最後一搏堪稱政治豪賭，但這場派系鬥爭讓外界觀感極差。若賴無法止血，這場內鬥將不只毀掉正國會，更可能成為國民黨在高雄東山再起的契機。