林佳龍會晤七國國會議員 交流台歐經濟合作

▲林佳龍會晤七國國會議員，深入交流台歐經濟合作與安全韌性。（圖／取自林佳龍FB）

[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍今（4）日於外交部會晤來自立陶宛、芬蘭、瑞典、愛沙尼亞、德國、波蘭及烏克蘭等七國共八位國會議員，雙方就民主國家面臨的共同挑戰，以及如何深化台歐在經濟與安全韌性領域的合作廣泛交換意見。林佳龍表示，雖然訪團成員來自不同國家，但都同樣關心威權主義擴張對民主國家的挑戰，並支持強化國家韌性與自我防衛能力。這些歐洲議員長期在各自國內為台灣發聲，是台灣在歐洲的好朋友。

此次訪團由立陶宛國會外交委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）率領，這也是他近年第三度訪台。林佳龍指出，訪團日前特別前往金門參訪古寧頭戰史館與翟山坑道，感受在地特色的戰地文化，以及坐落威權擴張第一線的特殊氛圍。

會晤期間，林佳龍聽取多位議員的寶貴建言，並對訪團長期以來對台灣的堅定支持表達誠摯感謝。他強調，在全球經濟發展越來越重視國家安全的當下，建構可信賴的「非紅供應鏈」已成為各國產業發展的關鍵。林佳龍並指出，去年他三度出訪歐洲，無論是在華沙安全論壇，或於荷蘭智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）發表演講時，皆一再強調歐洲推動「再工業化」與「再武裝」的過程中，台灣都會是不可或缺，也最值得信賴的夥伴。

林佳龍進一步指出，在地緣政治快速變動與全球供應鏈重整的過程中，台灣在 AI 與半導體領域的競爭力，已使台灣不再只是一個「小島」，而是極具戰略價值的重要夥伴。台灣期待與歐洲各國在 AI、資料中心等領域深化合作，共同提升歐洲的整體競爭力。

林佳龍表示，在安全議題方面，台歐更是緊密相連。北大西洋公約組織（NATO）已明確指出，中國在俄烏戰爭中是俄羅斯的「關鍵推手」（decisive enabler），突顯歐洲與印太安全密切相關。因此，台灣正積極推動「國際海底電纜風險管理倡議」，並持續與夥伴國家在防制假訊息、網路攻擊等灰色地帶威脅方面強化交流，讓台歐在安全韌性上的合作更加深化。

林佳龍最後表示，能夠一次聽取多國國會議員的建議是非常寶貴的經驗。儘管各國因國情不同，關切面向略有出入，但大家都有共同的信念：唯有提升自身防衛能力，才能帶來真正的和平。林佳龍說，期盼民主國家在這個動盪的時代，以團結合作成為抵禦威權跨張的最大武器。

