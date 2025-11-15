林佳龍款宴來台參與兵推美日專家學者 (圖)

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日中緊張情勢升溫。日本首相高市早苗日前在日本眾議院答詢時表態，若「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引起北京當局不滿，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。 中國外交部領事司通告宣稱：「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。 中國外交部領事司通告指稱：「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急狀況，應立即向當地警方報案，並與中國駐日本使領館取得聯繫尋求協助。」 高市早苗7日在日本眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看

新頭殼 ・ 16 小時前