林佳龍款宴來台參與兵推美日專家學者 (圖)

中國外交部籲「暫勿前往日本」 台灣人嗨喊：第一次這麼支持中國
中國外交部在該公告中表示，今年以來日本社會治安惡化，針對中國公民的違法犯罪案件頻傳，並指出多起在日中國公民遭襲事件尚未破案，導致整體安全情勢持續惡化。此外，中方批評，日本政府近期針對台灣問題發表「露骨挑釁言論」，進一步破壞兩國人員交流氛圍，並對在日中國公...CTWANT ・ 15 小時前
快訊／中日衝突升溫！中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於今（14）日突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引了日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐將對兩國間的人員交流和觀光產業投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
泰國國王哇集拉隆功成為中泰建交50年來首位訪華的泰國君主
泰國國王哇集拉隆功於週四抵達中國，這是泰國在位君主首次訪問中國。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
【更新】川普第二任期內首次 批准3.3億美元對台軍售案
美國國防部週四（11/13）宣布，國務院已批准一項金額上百億台幣的對台軍售項目，這也是美國總統川普第二任期以來的第一筆對台軍售。太報 ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！台灣網友笑翻：第一次這麼支持中國
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。公告曝光後引發熱議，許多台灣網友更狠酸，「第一次這麼支持中國」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
別學日本！中國駐韓大使籲：台灣問題勿玩火
[NOWnews今日新聞]警告韓國別學高市早苗！中國駐韓大使畫紅線：別在台灣問題玩火 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」言論，引發中國不滿，外交部、官媒連日大力抨擊。中國駐韓國大使戴兵近日...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
關稅協議 傳美方獅子大開口
外傳美方開出台美對等關稅貿易協議價碼，要求投資金額介於韓國3,500億美元、日本5,500億美元之間。涉外知情人士否認，與日韓由政府投資模式不同。代表經濟部參與「第五輪關稅談判」的經濟部次長何晉滄明確表示，若有進一步消息，行政院經貿辦會公布，並無「承認對美投資金額」一事。工商時報 ・ 1 天前
中日關係緊張升高！北京數度嗆聲「迎頭痛擊」後 籲公民暫勿前往日本
中日因為日本首相高市早苗「台灣有事」的發言，緊張情勢進一步升溫。中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。太報 ・ 14 小時前
瑞士與美國達成貿易協議 關稅從39%降至15%
[NOWnews今日新聞]美國貿易代表格里爾（JamiesonGreer）當地時間週五受訪時，宣佈美國和瑞士達成貿易協議，將把瑞士進口至美國的商品關稅，從39%降至15%；瑞士政府亦在官方X平台證實此...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
強烈抗議高市早苗「台灣有事論」 陸外交部召見日本大使：14億中國人絕不答應
日本首相高市早苗先前在國會提到，如果台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，這番話引發大陸官方極度不滿。大陸外交部副部長孫衛東，昨（13）日「奉指示」召見日本駐大陸大使金杉憲治，就高市早苗言論，提中廣新聞網 ・ 1 天前
台美關稅談判只差臨門一腳？外媒爆料「恐投資3千億美元」美官員：年底前有望再簽新協議
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台美「20%+N」的關稅談判仍持續中，據《中央社》報導，美國一名資深官員今（14）日在背景簡報中透露，美方正與多個貿易夥伴同...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日本不示弱！外務次官召見中國大使抗議薛劍
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」相關言論，引發中國駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，官媒也連日發文批評。中國外交部副部長13日召見日本駐華大使，日本外務事務次官船越健裕今（1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
要中國公民勿赴日！中共外交部：日本領導人發表涉台露骨挑釁言論
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日中緊張情勢升溫。日本首相高市早苗日前在日本眾議院答詢時表態，若「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引起北京當局不滿，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。 中國外交部領事司通告宣稱：「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。 中國外交部領事司通告指稱：「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急狀況，應立即向當地警方報案，並與中國駐日本使領館取得聯繫尋求協助。」 高市早苗7日在日本眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看新頭殼 ・ 16 小時前
外傳美需索台灣3500至5500億美元 施俊吉：好幾代人積蓄必須拒絕
美國媒體Politico針對台美關稅談判，引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。對此，財經出身的前行政院長施俊吉今（13日）表示，台灣必須拒絕美國的需索，因為這項介於台幣10.85兆至17.05兆的鉅資是好幾代台灣人的積蓄，我們這一代人有什麼權力能將它送給美國人？中天新聞網 ・ 1 天前
中日緊張升溫！矢板明夫：對立不限台灣議題
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」、日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」等言論，引起中國強烈不滿，不僅官媒連番刊文痛罵，2國也互相召見派駐當地的外交官員表達抗議與嚴正交涉，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
靜待川普政府最後拍板 美官員爆料：台灣關稅談判有重大進展
美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後推動全球對等關稅政策，台灣目前暫時性關稅稅率為20%，雙方正就關稅框架持續談判。外媒13日引述美國資深官員指出，美國與台灣的貿易談判已取得「重大進展」（significant advances），預期更多協議有望在年底前敲定。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
與日緊張升溫 中國發「黃海實彈射擊」警告
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗，本月因發表「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，中日緊張升溫，不只中國外交部發布通告，提醒公民近期「暫勿前往日本」，中國江蘇省鹽城海事局亦發布航行警告，提醒11...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
北京籲民眾別去日本！台網友喊「謝謝中國外交部」 旅日達人：日本很危險我們去就好
中國外交部14日晚間發布通告，提醒中國公民近期避免前往日本，理由是日本治安，以及領導人公然發表涉台言論。對此，旅日達人林氏璧表示，這麼危險的地方，我們去就好了！若接下來幾個月旅日陸客大減，相信台灣朋友會努力補上的。網友也紛紛回覆，「我替奈良鹿道謝」、「拜託中國人別去了，危險我們自己抗」。太報 ・ 12 小時前
瑞士獲美國關稅從39%降至15% 承諾對美投資2000億美元
美國與瑞士14日宣布一項貿易架構協議，內容包括華府將瑞士進口產品的關稅稅率從39%大砍至15%，以及瑞士企業承諾於2028年底前在美國投資2000億美元。白宮聲明表示，美國、瑞士和列支敦斯登的目標是在2026年第一季前完成談判，敲定這項貿易協議。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前