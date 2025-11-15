林佳龍歡迎美日專家參與兵推 強調台灣致力區域穩定

（中央社記者吳書緯台北15日電）外交部長林佳龍昨天晚間款宴來台參與遠景基金會舉辦的「台美日三方兵棋推演會議」美日專家學者訪問團。林佳龍強調，台灣在國際上扮演守護和平、民主與自由的重要角色，並致力在區域內促進穩定與共同發展。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍昨天晚間款宴日本智庫笹川平和財團及美國智庫印太安全研究所（The Institute for Indo-Pacific Security）訪團一行共12人，成員包括笹川平和財團常務理事兼原信克與印太安全研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）等人。

外交部提到，遠景基金會董事長陳唐山、執行長賴怡忠，以及國安會副秘書長林飛帆應邀出席晚宴，與訪團就台海及區域安全議題交換意見；林佳龍致詞感謝笹川平和財團及印太安全研究所多年來對台灣的支持與貢獻，盼藉晚宴機會與訪團就共同關切的區域安全等議題交換意見。

林佳龍強調，台灣在國際上扮演守護和平、民主與自由的重要角色，並致力在區域內促進穩定與共同發展，也樂願肩負此責任，持續在國際上發揮關鍵角色。

林佳龍表示，當前國際局勢嚴峻，特別是中國對台灣在外交、經濟及軍事各方面的壓迫不斷升級，立委沈伯洋日前遭中國公安部門以所謂「從事分裂活動」立案偵查，顯示中國正利用跨境鎮壓手段對台灣進行威脅與施壓；對此，台灣將繼續與民主夥伴齊力堅定捍衛民主與自由。

外交部說明，外交部在「總合外交」下，持續與理念相近的民主夥伴合作，共同守護區域安全及全球供應鏈的穩定，特別是台美及台日近年來在政治、經濟、科技與文化等領域的合作越趨緊密，對於維護台海及區域的和平穩定具有重要意義。（編輯：張若瑤）1141115