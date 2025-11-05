林佳龍火槓CNN認知作戰 外交部：非指涉媒體本身

要聞中心／綜合報導

外交部長林佳龍5日在立法院外交及國防委員會備詢時，針對《CNN》日前報導他在聯大期間於紐約出席招待會，但預期出席的美國政府高級官員未現身一事，直言該報導是「認知作戰」，背後有集團在操作，更呼籲「有講過的最好道歉」。外交部隨後在當晚發布新聞稿澄清，林佳龍所提「認知作戰」並非指涉媒體本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息，透過部分國內媒體和社群管道，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容。

林佳龍。（圖／外交部臉書）

國民黨立委馬文君在質詢時指出，近期有媒體報導外交部在紐約高檔餐廳設宴邀請高層官員，卻沒有一個人到場，詢問外交部是否有進行調查。林佳龍回應表示，「可能有認知作戰的成分」，他們判斷是有一波的認知作戰。當馬文君追問認知作戰是否可能由國內自己製造時，林佳龍答覆，比較新的發展是透過外媒然後到國內放大，外交部對錯假訊息重新分析後，「發現一些不正常的地方，有勢力介入，裡面涉及到認知作戰」。馬文君質疑相關新聞為《CNN》發布，「除非CNN是錯假訊息」，林佳龍馬上反駁「事實證明那是錯假訊息」。

國民黨立委洪孟楷也關切《CNN》相關報導，林佳龍答詢時直指「CNN沒有去查證」。洪孟楷質疑，《CNN》共有4名記者掛名撰寫該篇報導，卻遭我國外長在國會公然指稱「未查證」，稱《CNN》撰寫內容「子虛烏有、捏造、不是事實」，恐反遭《CNN》提告。

擷取自CNN

外交部在新聞稿中表示，《CNN》該報導內容未能充分反映實情，部分國內媒體及立法委員未經查證及加以引用或延伸報導，造成誤解。林佳龍已明確說明，該活動並非由外交部設宴，而是受邀於聯大期間出席非官方周邊活動；根據事後公開的社群媒體照片顯示，活動當天現場出席人數眾多，並有友邦元首及美方現任官員在場，與報導所述情節明顯不符。

外交部進一步說明，《CNN》在刊出該報導前，並未就涉及外交部的相關內容進行查證或請求回應；後續部分國內媒體及立法委員再引述未經查證的報導內容，致使錯誤訊息持續擴散。外交部呼籲，媒體在報導涉外事務前，應秉持專業倫理，向外交部查證以確保資訊正確。台灣國際處境特殊，外交工作艱鉅且攸關國家整體利益，需要全體國人團結支持與理性討論，外交部將持續以負責任的態度向社會各界說明事實，共同守護國家利益。

