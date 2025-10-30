林佳龍為林岱樺宣傳造勢惹議 陳其邁、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑發聲
外交部長林佳龍在臉書發文，為有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺，宣傳造勢晚會，此舉引發熱議、遭疑行政不中立。林岱樺今天說，當天的活動將說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。高雄市長陳其邁則說，尊重黨內民主制度，也尊重選對會的布局和協調。
對於林佳龍發文，角逐民進黨高雄市長初選的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，今天也先後接受媒體聯訪或透過影片發聲。邱議瑩說，從政者國家利益要擺第一位；賴瑞隆說，尊重林佳龍的考量；許智傑則說，尊重各派系立場。
林岱樺被控詐領助理費案遭起訴，林佳龍29日在臉書發文表示，林岱樺深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取。希望高雄市民參與林岱樺11月1日造勢晚會。
針對發文引起關注，林佳龍今天接受媒體聯訪表示，台灣是民主法治且保障人權的社會，因此支持林岱樺捍衛自己的權利，在司法上為自己辯護。
林岱樺今天也回應，她可以接受任何考驗，但是請不要傷害她的朋友們，台灣的力量禁不起一再切割；自己可以承受網路暴力攻擊，「因為我禁得起考驗，萬千磨難終將還我清白。」將在11月1日的造勢活動上，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。
陳其邁今天出席「2025年大海開吃」記者會，媒體聯訪時被問及林佳龍表態支持林岱樺。陳其邁表示，黨內就尊重民主制度，初選過程難免都會不同的布局，在整個選舉的節奏和過程中，黨中央也有選對會負責協調相關的事項，尊重初選的機制，也尊重選對會的布局和協調。
陳其邁說，幾名參選人的表現，都非常有風度，最近也陸續提出好的政策，過去在立法院為高雄爭取預算，也不遺餘力。
邱議瑩受訪時表示，網路上關於民進黨高雄市長黨內初選，有派系領導人直接公然在臉書號召，她覺得身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。至於高雄市長初選，她會拚盡全力贏得最後的勝利，所有的評論就交由市民公評。
賴瑞隆說，高雄市長初選就是君子之爭、點到為止，不要傷了和氣，各自登山各自努力，最關鍵的是大家要一起登頂，團結一致打贏選戰，守護住高雄發展跟台灣最大利益，而每個人有各自的思考與交情，尊重林佳龍的考量。
許智傑透過影片指出，各派系有自己的立場及想法，他都尊重，因為國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
王義川、卓冠廷也挺林岱樺！遭砲轟「民進黨嫌票太多」：派系對什麼都對
藍綠白積極備戰2026大選之際，民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍29日突然發聲，力挺身陷貪污醜聞的派系立委林岱樺，大讚對方「不貪不取」、「優質立委」引發爭議，不料在掀起反彈之後，民進黨立委王義川、新北市議員卓冠廷也先後透過社群平台發文，表態支持林岱樺參選高雄市長。林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬、於日前被檢方依貪污治罪條例等罪起訴，各界均認為丟失參......風傳媒 ・ 22 小時前
林佳龍突表態挺「不貪不取的林岱樺」 詹江村揭綠營急轉彎：放棄邱議瑩
有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，因涉詐領助理費與加班費遭起訴。而正國會掌門人、外交部長林佳龍日前在臉書發文力挺林岱樺，更稱林岱樺有為有守、不貪不取，引發不少議論。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文分析，直呼「丞相起風，出大事了」。林佳龍昨突在臉書發文公開表態力挺立委林岱樺，稱她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，獲得大高雄鄉......風傳媒 ・ 1 天前
林佳龍為林岱樺造勢引議 陳其邁：尊重黨內民主 (圖)
外交部長林佳龍在臉書發文，為有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺宣傳造勢晚會，引發熱議。對此，高雄市長陳其邁（前右2）30日出席「2025年大海開吃」記者會受訪時表示，尊重黨內民主制度，也尊重選對會的布局和協調。中央社 ・ 21 小時前
吳怡農表態「爭取參選台北市長」網給予兩極評價
2026年九合一選舉逼近，各方動態均引發關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨（30日）壓線表態，有意角逐台北市長，將積極爭取民進黨黨內支持，消息一出，很快便掀起網友關注，在社群上引發話題。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 小時前
曾喊一生監督你一人！糗把管碧玲當劉世芳罵 謝龍介道歉：大家都很緊張
立院內政委員會今（29）日針對豬瘟邊境檢疫質詢時，國民黨立委謝龍介對海委會主委管碧玲表示，在堰塞湖事故時「你就敢跟我說這是農業部，我說東南你回西北」，謝龍介後發現質詢的不是內政部長劉世芳，尷尬場面也讓管碧玲不禁笑了出來。謝龍介稍早受訪時回應，把內政部業務認成管碧玲的業務，在此對管碧玲表示抱歉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兩岸交手有如「義和團大戰鋼彈」？涉台學者：對台加大促統壓力、未來對台灣朝野都是考驗
今年是抗戰勝利與台灣光復80週年，中共官方也高調設立「台灣光復紀念日」，加上近期隨著國民黨新主席人選塵埃落定，兩岸民間和學界也默默地開始恢復交流。在日前由北京清華大學台灣研究院，藉由成立25周年的名義所舉辦的「兩岸關係新形勢學術研討會暨清華兩岸論壇」上，雙方一改過去的緊張關係，彼此釋出了不少善意。不過，雖然代表官方的海協會沒有太多「激進」的論調，但中方學者對......風傳媒 ・ 1 天前
隻字不提台灣！新華社發川習會通稿籲算大帳
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平與美國總統川普（DonaldTrump）今（30日）在韓國釜山舉行100分鐘的「川習會」。中國官媒《新華社》會後發布通稿，習近平呼籲中美雙方應該算大帳，不應...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
大陸公告「涉獨清單」威嚇國人 國安局：將法辦在地協力者
國安局今（30）日赴立法院進行「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」專案報告，宣布將整合國安情報團隊，針對大陸羅列「涉獨清單」內的人士及企業，協請警政署加強安維部署確保人身安全，並將對協力配合大陸舉報與制裁作為的團體及個人，提供具體事證給權責機關偵辦。中天新聞網 ・ 23 小時前
蓋一條捷運要花10年時間？議員建議潛盾施工縮短時程
台中捷運藍線機電標今年6月動工，未來工程部分將採分階段施工，預計工期長達10年，台中市議員李中表示，蓋一條捷運要10年，耗時實在太長，他建議捷運工程局應設法縮短時程至5年、7年，最好可以採24小時施工的方式進行，經費方面則可以考慮發行公債。（圖：台中市政府提供）李中表示，在台灣蓋一條捷運要花10年時間，耗時太久，以藍線來說，蓋好已經是民國124年，屆時台中的交通狀況可能與目前的評估報告差距很大，捷運可能已不敷實際需求。中捷藍線是政府重大工程，依法可以引進外勞，且近年來房地產不景氣，許多工人沒工作，可思考透過延長施工時間達到縮短工期的目的。李中強調，一條捷運花10年，若台中市要有三條捷運，可能要等到民國135年，他建議捷運工程局採取24小時施工的方式進行，將工期縮短至7年、 ...台灣新生報 ・ 1 天前
門口放水泥塊掀議 住戶：已使用20年 地主：遭侵占
桃園龍潭武漢路爆發土地所有權爭議！雙方談不攏，地主乾脆擺起大型水泥塊擋路，讓附近住戶抱怨連連，而地主代理人則表示，因為住戶態度就是想用免錢的，雙方沒有共識，才會這樣處理。沿路主觀鏡頭，一塊塊超過兩公噸...華視 ・ 22 小時前
「我還沒下車啊！」高鐵擠爆旅客被行李廂卡住下不了車 蔡其昌轟：高鐵品質不提升就變台鐵
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導高鐵搭乘人次逐年攀升，也造成連假期間高鐵頻頻塞爆，之前連假就傳出有乘客明明有買對號座，但整台車都被自由座站票旅客擠...FTNN新聞網 ・ 1 天前
讓謝龍介勝選好過陳亭妃？董智森曝「賴清德心思」：民進黨布局大致定了
藍綠白積極備戰即將到來的2026大選，作為總統賴清德本命區的台南市成為一大焦點；國民黨立委謝龍介透露，有政治觀察者發現，賴清德屬意的頭號人選仍是民進黨立委林俊憲，其次「不是陳亭妃」而是謝龍介本人。資深媒體人董智森認為，這是因為謝龍介曾提出只做一任市長，就算立委林俊憲落選、也只要等4年就好。談到即將到來的2026大選，謝龍介在YouTube節目直播中透露，坊間......風傳媒 ・ 17 小時前
獨家／都更案停擺！住戶控「產權已過戶給建商」 憂無家可歸
獨家／都更案停擺！住戶控「產權已過戶給建商」 憂無家可歸EBC東森新聞 ・ 1 天前
蔡正元示警鄭麗文「我是中國人」成票房毒藥！侯友宜首位不跟進 黃暐瀚：蔣萬安、張善政、盧秀燕都會被問
侯友宜不跟進鄭麗文「我是中國人」說法，成國民黨首位表態縣市長。黃暐瀚分析蔣萬安、張善政、盧秀燕等人將陸續被問。蔡正元警告恐成票房毒藥，縣市長將保持距離。游盈隆點名五面紅旗，認為違背主流民意。國防預算上，鄭麗文主張合理預算，與朱立倫支持3.5%GDP立場不同，賴清德則推2030年達5%。藍綠兩黨國防兩岸議題南轅北轍，誰是主流民意2028選舉見真章。風向台灣 ・ 1 天前
中職》富邦悍將希望留下范國宸 複數年合約是洽談的方向
中職今天公告2025年取得自由球員資格選手，富邦悍將有5人分別取得Ａ、Ｂ級自由球員資格，最受矚目的是內野手范國宸，領隊林華韋表示，范國宸是球隊很重要的打者，球團當然希望他能留下繼續效力，複數年合約會是洽談的方向。林華韋指出，自由球員是球員的權利，不論選手行使權利與否，球團都給予尊重，關於范國宸的部分自由時報 ・ 1 天前
謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
該講「台灣」還是「中華民國」？游盈隆拿關稅談判舉例：連美國也在打壓中華民國
國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日正式就任，新北市議會民進黨團昨（28）日質詢市長侯友宜，詢問他是否認同鄭麗文自稱「是中國人」的說法，侯友宜回應，「台灣的主流民意就是按照民主憲法，所以我是堂堂正正的中華民國人。」對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》表示，中華民國之所以難以走入國際社會，是因為受到中華人民共和國的全面限制，他直言，「......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 1 天前