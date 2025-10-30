林佳龍為林岱樺宣傳造勢惹議 陳其邁、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑發聲

外交部長林佳龍在臉書發文，為有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺，宣傳造勢晚會，此舉引發熱議、遭疑行政不中立。林岱樺今天說，當天的活動將說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。高雄市長陳其邁則說，尊重黨內民主制度，也尊重選對會的布局和協調。

對於林佳龍發文，角逐民進黨高雄市長初選的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，今天也先後接受媒體聯訪或透過影片發聲。邱議瑩說，從政者國家利益要擺第一位；賴瑞隆說，尊重林佳龍的考量；許智傑則說，尊重各派系立場。

有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺被控詐領助理費案遭起訴。對此，外交部長林佳龍（圖）30日受訪表示，林岱樺認真問政、深耕基層，盼社會給予空間向支持者說明。（中央社）

林岱樺被控詐領助理費案遭起訴，林佳龍29日在臉書發文表示，林岱樺深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取。希望高雄市民參與林岱樺11月1日造勢晚會。

針對發文引起關注，林佳龍今天接受媒體聯訪表示，台灣是民主法治且保障人權的社會，因此支持林岱樺捍衛自己的權利，在司法上為自己辯護。

林岱樺今天也回應，她可以接受任何考驗，但是請不要傷害她的朋友們，台灣的力量禁不起一再切割；自己可以承受網路暴力攻擊，「因為我禁得起考驗，萬千磨難終將還我清白。」將在11月1日的造勢活動上，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。

陳其邁今天出席「2025年大海開吃」記者會，媒體聯訪時被問及林佳龍表態支持林岱樺。陳其邁表示，黨內就尊重民主制度，初選過程難免都會不同的布局，在整個選舉的節奏和過程中，黨中央也有選對會負責協調相關的事項，尊重初選的機制，也尊重選對會的布局和協調。

陳其邁說，幾名參選人的表現，都非常有風度，最近也陸續提出好的政策，過去在立法院為高雄爭取預算，也不遺餘力。

高雄市長陳其邁（前右2）30日出席「2025年大海開吃」記者會受訪時表示，尊重黨內民主制度，也尊重選對會的布局和協調。（中央社）

邱議瑩受訪時表示，網路上關於民進黨高雄市長黨內初選，有派系領導人直接公然在臉書號召，她覺得身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。至於高雄市長初選，她會拚盡全力贏得最後的勝利，所有的評論就交由市民公評。

賴瑞隆說，高雄市長初選就是君子之爭、點到為止，不要傷了和氣，各自登山各自努力，最關鍵的是大家要一起登頂，團結一致打贏選戰，守護住高雄發展跟台灣最大利益，而每個人有各自的思考與交情，尊重林佳龍的考量。

許智傑透過影片指出，各派系有自己的立場及想法，他都尊重，因為國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。

（責任主編：莊儱宇）