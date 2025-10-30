林佳龍為林岱樺造勢引議 陳其邁：尊重黨內民主

（中央社記者林巧璉高雄30日電）外交部長林佳龍在臉書發文，為有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺宣傳造勢晚會，此舉引發熱議。對此，高雄市長陳其邁說，尊重黨內民主制度，也尊重選對會的布局和協調。

陳其邁今天出席「2025年大海開吃」記者會，媒體聯訪時被問及林佳龍表態支持林岱樺；陳其邁表示，黨內就尊重民主制度，初選過程難免都會不同的布局，在整個選舉的節奏和過程中，黨中央也有選對會負責協調相關的事項，尊重初選的機制，也尊重選對會的布局和協調。

陳其邁表示，幾名參選人的表現都非常有風度，最近也陸續提出好的政策，過去在立法院為高雄爭取預算也不遺餘力。

林佳龍29日在臉書（Facebook）發文表示，林岱樺深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取。希望高雄市民參與林岱樺週六造勢晚會。

針對發文引起關注，林佳龍今天接受媒體聯訪表示，台灣是民主法治且保障人權的社會，因此支持林岱樺捍衛自己的權利，在司法上為自己辯護。

林岱樺也回應，她可以接受任何考驗，但是請不要傷害她的朋友們，台灣的力量禁不起一再切割；自己可以承受網路暴力攻擊，「因為我禁得起考驗，萬千磨難終將還我清白。」將在11月1日的造勢活動，公開說明檢調不法起訴。（編輯：謝雅竹）1141030