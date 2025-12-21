林佳龍率台帛榮邦經貿團訪帛琉 見證首座高爾夫球場投資MOU

外交部長林佳龍於12月18日至21日率領「台帛榮邦經貿團」企業代表訪問帛琉共和國，期間拜會帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）及國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）等政要，並見證我國企業與帛琉美麗坵州（Melekeok）州政府簽署投資合作備忘錄（MOU），共同開發帛琉首座高爾夫球場，展現台帛經貿合作的具體成果。

外交部指出，帛琉近年積極推動藍色經濟與綠色觀光，方向與台灣永續發展理念相契合。此次經貿團邀集觀光、電子、醫療及綠能等產業代表赴帛考察，盼透過公私協力，深化雙邊投資與產業交流，促進共榮發展。

「榮邦計畫」奠基於過去一年多來的互信與交流。今年1月，林佳龍曾以特使身分率團出席惠恕仁總統就職典禮；5月，惠恕仁總統則率團訪台，參訪生態高爾夫球場、綠能園區、醫療院所及零碳船舶下水儀式，雙方持續在觀光、永續與醫療健康等領域深化合作。

外交部表示，此行受到帛琉高度重視，除惠恕仁總統伉儷設宴歡迎外，經貿團在考察期間亦獲內閣官員、傳統領袖及國會議員等各界接待。由於帛琉將於明年主辦「太平洋島國論壇」（PIF）峰會，台灣也將藉此向國際社會展現與理念相近國家合作、與太平洋友邦共榮共好的成果。

林佳龍表示，外交部將持續透過「榮邦計畫」鼓勵民間資金投資友邦，並協助帛琉在智慧醫療、運動人才培育、潔淨能源與永續觀光等領域推進發展，展現台灣在太平洋地區的積極貢獻。