林佳龍率榮邦經貿團出訪帛琉 聚焦觀光醫療永續能源

（中央社記者楊堯茹台北18日電）外交部長林佳龍上午在社群媒體宣告已前往帛琉出訪。外交部說明，林佳龍此行率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表出訪，深化兩國經貿往來。

外交部上午發布新聞稿指出，部長林佳龍18日至21日率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表一同訪問友邦帛琉共和國，實踐外交部推動榮邦計畫以來鼓勵台商對帛琉加大投資的具體成果。

外交部說明，這次外交部邀請觀光、醫療及綠能等產業代表一同訪帛，除將與帛方共同檢視過去1年來雙方在「總合外交」 政策下合作推動榮邦計畫的進展，亦盼帶動台商赴帛進行更多的投資及合作，深化兩國經貿往來。

台帛今年互動頻繁，外交部列舉說，今年1月，林佳龍以總統特使身分率領產業代表團前往帛琉出席帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職典禮，並推動台帛在醫療、觀光及永續能源發展合作。台灣是各團慶賀團中規模最大者，也深獲帛方的肯定及感謝。

外交部提到，今年5月，惠恕仁率團來台進行國是訪問期間，考察台灣觀光、智慧醫療、永續環保及淨零碳排等產業，顯示帛國政府對相關領域的重視。

對於帛琉將於2026年主辦「太平洋島國論壇」（PIF）會議，外交部則說，台灣將積極規劃以展覽、綠色運具、推動潔淨能源轉型等方式參與此一盛會，向世界展現台灣與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性、永續發展等領域的合作成果，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」，因此外交部此次也邀請相關專家及業者參團考察。

外交部強調，將在與帛國悠久堅實邦誼之良好基礎上與帛方攜手前進，運用總合外交政策及落實榮邦計畫，共同促進友邦強化經濟韌性，與台灣一同共榮共好。（編輯：翟思嘉）1141218