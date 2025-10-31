林佳龍率正國會挺林岱樺「被罵爆」周玉蔻震驚失望：民進黨不像話

資深媒體人周玉蔻。 圖：翻攝周玉蔻臉書（資料照）。

[Newtalk新聞] 民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職29日晚間突然發文表態力挺派系綠委林岱樺參選高雄市長，引起議論。資深媒體人周玉蔻30日透過臉書砲轟，外交部長居然公然以派系領導人身分發軍令支持一個涉貪的黨內初選參選人，眼看這一切，除了震驚、只有深痛的失望人。一個黨主席、一個外交部長、一群立委、議員民代、黨公職人員，不像話。

隸屬正國會的林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，而正國會掌門人、外交部長林佳龍和正國會立委、議員等29日晚間突一同發文表態支持林岱樺參選高雄市長。對此，周玉蔻直呼：「被罵爆了！」並表示，有些人問她的意見，但是她不是那個派系、那個黨的人，眼看這一切，除了震驚、只有深痛的失望！

周玉蔻直言，這是派系中「誰出的餿主意？」美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平的川習會事關台灣國家前途利害重大，總統府、外交部、國安會的重頭戲日子，外交部長居然在川習會前夕公然以派系領導人身分，發軍令支持一個涉貪污案的黨內初選參選人。

周玉蔻質疑，林岱樺稱呼替她總管財務涉案的出家人（和尚）「老公」，到底實情如何？民進黨廉政會開了幾次會，查出了什麼？拖了那麼長的時間，民進黨主席賴清德竟然還默不出聲？不沾鍋？這是什麼鄉愿領導？周玉蔻痛批，一個黨主席、一個外交部長、一群立委、議員民代、黨公職人員，不像話，令人失望。

