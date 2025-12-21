林佳龍率經貿團訪帛琉 視察明年PIF預定地盼能貢獻台灣經驗

外交部長林佳龍正率「台帛榮邦經貿團」訪問我國在太平洋友邦帛琉，並在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）陪同下，實地走訪2026年太平洋島國論壇（PIF）預定舉辦地。翻攝自林佳龍臉書



外交部長林佳龍正率「台帛榮邦經貿團」訪問我國在太平洋友邦帛琉，並在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）陪同下，實地走訪2026年太平洋島國論壇（PIF）預定舉辦地，包括葛瑪榮文化中心及國家體育館，並表達台灣全力支持之意。

林佳龍於12月18日率領「台帛榮邦經貿團」前往帛琉，並在惠恕仁及國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）陪同下實地走訪2026年PIF的預定舉辦地，包括葛瑪榮文化中心及國家體育館，並就論壇籌辦方向、運輸規劃等相關合作構想進行交流與討論，，並表達台灣將全力支持帛琉舉辦 PIF，同時向世界分享台灣的經驗和優勢。

台灣自1993年起持續以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱及「發展夥伴（Development Partner）」身分參與PIF相關機制與活動。《澳洲人報》今（2025）年曾揭露中國透過索羅門群島阻擋台灣參與太平洋島國論壇（PIF），而索羅門群島為免爭議，決定美國和中國等21個捐助國以及台灣代表都不會獲邀與會。

當時，林佳龍即表示，雖然今年遭到封殺，但期待明（2026）年將由友邦帛琉主辦，屆時將讓台灣有機會展示如何貢獻與參與太平洋島國。他在帛琉時也表示，台灣身為太平洋的一員，始終願意成為負責任的夥伴，而太平洋島國論壇長期強調的「太平洋之道（Pacific Way）」，以多元與包容為核心精神，攜手為區域的和平、穩定與繁榮努力。

林佳龍說，明年論壇將由我國堅實友邦帛琉接棒主辦，他已多次向外交部同仁強調，台灣不僅要全力支持帛琉辦好這場重要的國際盛會，更應該透過實際行動，向世界分享台灣的經驗與優勢。為展現台灣對論壇的高度重視。林佳龍指出，自就任外交部長以來，外交部即依據友邦的實際需求，量身打造符合其國家永續發展目標的「榮邦計畫」。

目前台灣與帛琉的相關合作涵蓋數位、能源、韌性、健康及體育等多元領域，透過務實合作，逐步將共同理念落實為具體成果。林佳龍進一步說明，初步規劃台灣將協助帛琉建置綠色運具，用 PIF舉辦期間接送各國與會貴賓，論壇結束後亦可持續服務在地居民，符合帛琉重視環境永續的國家發展目標。

除外交政策外，林佳龍也強調，民間布局全球同樣是深化夥伴關係的重要一環。在基礎建設及工商業部長歐比揚（Charles Obichang）陪同下，一行人自海巡港（Marine Law Port）展開考察，了解保利馬零碳船的停泊與運作空間，並前往位於馬卡拉島、具觀光發展潛力的冰河公園（Icebox Park）與長堤公園（Long Island Park），就未來發展方向與整體規劃交換意見。

行程中，林佳龍也在艾古斯特別安排下，參訪帛琉國家博物館（BNM），並表示很高興看到我國原住民族委員會於館內設置「台灣原住民族特展」，展現台灣與帛琉共享的南島文化，期待深化兩國的情感連結。林佳龍表示，台灣將持續以穩健、務實的方式，與帛琉及理念相近的夥伴國家攜手合作，讓太平洋的多元與包容精神，成為攜手前行的力量。

見證台灣企業佳邦公司與帛琉美麗坵（Melekeok）州政府簽署投資合作備忘錄（MOU），雙方將於帛琉總統府附近共同打造一座符合國際標準的高爾夫球場。林佳龍表示，該投資案不僅有助於推動帛琉觀光產業多元發展，更為外交部「榮邦計畫」中的「永續觀光」立下重要里程碑，盼未來能成為台帛互利共榮的最佳象徵。

美麗坵州長帛洛伊（Henaro Polloi）也親自陪同林佳龍及「台帛榮邦經貿團」成員前往高爾夫球場預定地視察，並現場準備球桿試揮，展現對建設的高度期待。林佳龍轉述，帛洛伊感謝台灣企業的投入，並強調此項投資具體展現台灣對惠恕仁施政願景的支持，州政府未來將與投資方攜手推進各項建設進度。

