林佳龍王義川挺林岱樺！綠憂：重演2018慘案

▲外交部長林佳龍、立委王義川陸續表態力挺同屬正國會的林岱樺參選。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026高雄市長選戰提前白熱化，民進黨內初選戰雲密布，外交部長林佳龍與立委王義川29日晚間突然在社群媒體發文表態，力挺同屬「正國會」派系的立委林岱樺參選，引發政壇震撼。地方綠營人士憂心，各派系若紛紛出手、陸續表態，恐讓初選競爭升溫，甚至可能擦槍走火，重演2018年慘案，也就是由韓國瑜當選高雄市長。

林岱樺近期才因涉助理費案出庭，風波未歇，林佳龍與王義川仍選在此時高調發文力挺，除肯定林岱樺深耕基層、最了解高雄，還號召支持者踴躍參加她11月1日的大型造勢活動。此舉被外界解讀為「正國會」正式出手，也象徵民進黨高雄初選正式開打。

綠營地方人士坦言，初選期程公布後，原本低調的選戰氣氛明顯升溫，派系動作頻頻，之前大家都還在維持表面和諧，但現在嗅到濃厚火藥味，同時也憂心，若派系之間的競爭越演越烈，最終恐導致擦槍走火。該綠營人士提醒，目前國民黨幾乎「定於一尊」，立委柯志恩勤跑基層、聲勢看漲，民進黨若重演「2018慘案」，恐再讓高雄政權拱手讓人。

不過，也有不同立場指出，派系各自表態屬於「常態現象」，正國會支持林岱樺、新潮流挺賴瑞隆或許智傑，都是「君子之爭」，目前仍屬健康競爭範圍，且以現況看來，不必過度擔憂有分裂的狀況發生，相信民進黨內部會團結以贏下選戰。

