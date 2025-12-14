林佳龍現身華盛頓 成為簽署「台灣保證實施法案」後首位訪大華府五長

外交部長林佳龍近日被直擊現身美國華府，他在當地時間12日前往美國在台協會（AIT）總部與美方官員會面。此行停留時間僅3天，外界揣測，此行除了討論台美合作議題，也不排除是為總統賴清德未來過境美國鋪路，不過外交部對此僅回應「沒有評論」。

林佳龍於美國時間11日晚間下榻距離AIT華府總部步行不到2分鐘的飯店，AIT處長谷立言也在現場。隔天林佳龍隨即前往AIT總部開會，用餐後於下午2點多離開，再返回飯店與駐美代表俞大㵢召開內部會議。

林佳龍去年上任後至少赴美4次，這回也是美國總統川普本月簽署「台灣保證實施法案」後，首位到訪大華府地區的台灣五長。

除了林佳龍訪美動向，同樣引發關注的還有台美在區域安全面向的互動。外媒報導，美國11月在夏威夷舉行聯合太平洋多國戰備中心聯演，台灣也受邀參與。演習聚焦無人機戰法，並設定美國盟友島嶼遭攻擊等情境，被解讀是在模擬中國攻台的情境。隨著中國持續加大威嚇，印太地區安全議題升溫，台美在軍事與高層互訪及合作動向也備受外界關注。

台北／黃品寧、班瑪旺嘉 責任編輯／周瑾逸

