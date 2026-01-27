即時中心／張英傑報導

外交部長林佳龍接受印尼最大雜誌社「時代雜誌」（Majalah Tempo）視訊專訪，這是林佳龍上任以來首度接受東南亞媒體專訪。林佳龍痛批，中國是破壞印太區域和平與穩定的主要來源；他期盼，台灣印尼交往不應受限於中國的「一中原則」，應該回歸務實合作與互利共榮。











首先，林佳龍指出，中國近年持續對台灣施加軍事威脅，並結合軍機侵擾、資訊操縱與認知作戰等混合手段，試圖改變台海現狀，其地緣政治野心也已擴及日本與菲律賓，甚至透過主張「琉球群島屬於中國」等論述，挑戰二戰後建立的國際秩序。



「中國已經成為破壞印太區域和平與穩定的主要來源！」面對中國威脅，林佳龍重申，台灣政府將堅守現狀，並持續推動國防改革與全社會防衛韌性的建構，以強化嚇阻能力，維護台海和平穩定。林佳龍強調，我方無意升高對立，目標始終是確保區域和平與航行自由。



提及台灣印尼雙邊關係，林佳龍表示，台灣印尼交往不應受限於中國的「一中原則」，而應回歸務實合作與互利共榮。他以中國承建的「雅加達-萬隆高鐵」為例，中國經常提出高度承諾，卻在品質、財務與後續履約上引發爭議；相較之下，台灣一向秉持誠信原則，重視長期合作與實質成果，呼籲印尼政府將台灣視為平等且可信賴的夥伴。



談到台灣印尼未來合作，林佳龍指出，在半導體高度戰略化的時代，科技、經濟與安全已密不可分，「經濟靠中國、安全靠美國」的舊模式已不再適用。他表示，印尼擁有龐大市場與成長潛力，是台灣在東協的重要潛在夥伴；台灣作為全球半導體供應鏈關鍵節點，願扮演橋樑角色，協助印尼銜接由美國及民主國家共同引領、符合資安與信任標準的「非紅供應鏈」。



最後，林佳龍強調，台灣與印尼合作空間巨大。台灣將持續強化在國際上的角色，並協助印尼在東協中發揮領導地位，共同構建自由、開放且安全的印太區域。

原文出處：快新聞／林佳龍痛批中國破壞印太區域和平穩定 籲印尼別甩「一中原則」

