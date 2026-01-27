林佳龍登印尼媒體 促雙邊交往不應受限一中原則

（中央社記者楊堯茹台北27日電）外交部長林佳龍於印尼「時代雜誌」專訪指出，台灣與印尼交往不應受限「一中原則」，應回歸務實合作與互利共榮。台灣願協助印尼銜接由美國及民主國家共同引領、符合資安與信任標準的「非紅供應鏈」。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍9日接受印尼「時代雜誌」（Majalah Tempo）視訊專訪，這是他上任以來首度接受東南亞媒體專訪。

林佳龍指出，中國近年持續對台灣施加軍事威脅，並結合軍機侵擾、資訊操縱與認知作戰等混合手段，試圖改變台海現狀，其地緣政治野心也已擴及日本與菲律賓，甚至透過主張「琉球群島屬於中國」等論述，挑戰二戰後建立的國際秩序。

林佳龍表示，相關行徑顯示，中國已經成為破壞印太區域和平與穩定的主要來源。面對中國威脅，台灣政府將堅守現狀，並持續推動國防改革與全社會防衛韌性的建構，以強化嚇阻能力，維護台海和平穩定。

林佳龍強調，台灣無意升高對立，目標始終是確保區域和平與航行自由。

關於台灣與印尼關係，林佳龍表示，雙方交往不應受限於中國的「一中原則」，應回歸務實合作與互利共榮。他以中國承建的雅加達-萬隆高鐵為例指出，中國經常提出高度承諾，卻在品質、財務與後續履約上引發爭議。

林佳龍說，相較之下，台灣一向秉持誠信原則，重視長期合作與實質成果，呼籲印尼政府將台灣視為平等且可信賴的夥伴。

林佳龍指出，在半導體高度戰略化的時代，科技、經濟與安全已密不可分，「經濟靠中國、安全靠美國」的舊模式已不再適用。台灣作為全球半導體供應鏈關鍵節點，願扮演橋梁角色，協助印尼銜接由美國及民主國家共同引領、符合資安與信任標準的「非紅供應鏈」。

林佳龍最後強調，台灣與印尼合作空間巨大。台灣將持續強化在國際上的角色，並協助印尼在東協中發揮領導地位，共同構建自由、開放且安全的印太區域。（編輯：萬淑彰）1150127