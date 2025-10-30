林佳龍發文公開力挺選高雄卻遭網友洗版！ 林岱樺最新回應
[Newtalk新聞] 外交部長林佳龍昨（29日）晚間發文，力挺正國會出身的立委林岱樺，宣傳她即將在本周六舉行的大型造勢大會，更稱讚她「勤政愛民、有為有守、不貪不取」，卻遭到網友群起撻伐。對此，林岱樺今（30）日首訪強調，她能接受考驗，但不要傷害她的朋友，並將在11月1日的造勢公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。
林佳龍昨日發文力挺林岱樺，今日於立院受訪時再度表示，台灣是一個民主法治且很保障人權的社會，他支持林岱樺委員捍衛她自己的一個權利，在司法上去做好為她自己的辯護，他也期待對一個認真問政，在基層深耕，受到廣大人民支持的民意代表、七任的立委，社會應該給予她這個一定的空間，不只在法庭，也向支援者來加以說明。
對於林佳龍公開力挺，卻遭到不少撻伐。對此，林岱樺指出，她可以接受任何的考驗，但是請不要傷害她的朋友們，台灣的力量禁不起一再的切割。至於自己有沒有罪？她將在11月1日的活動公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。
她也感慨說，她可以承受任何網路暴力的攻擊，是因她禁得起檢驗「萬千磨難終將還我清白」。
林岱樺強調，她有信心，也認為最後的事實，「會讓路人羞愧地放下那原本要繼續丟向我的石頭」，台灣民主加油！
林佳龍再挺林岱樺：基層深耕、受到廣大人民支持
正國會出手相挺？林佳龍震撼表態挺「不貪不取的林岱樺」網友炸鍋
