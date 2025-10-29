林佳龍發文挺林岱樺選高雄市長 慘遭網友一面倒狂罵
民進黨高雄市長初選競爭激烈，外交部長林佳龍今天（29日）晚間在臉書、Threads等社群上發文，支持同屬正國會系統的民進黨立委林岱樺參選，然而，林岱樺目前身陷詐領助理費的官司風暴，已被檢方起訴，再加上反同、宗教放生等諸多爭議，許多網友紛紛在林佳龍的貼文下留言批評，一面倒地狂罵，甚至還有人質疑林佳龍是不是「被盜帳號」？
林佳龍發文表示，他想跟和大家分享他眼中的優質立委林岱樺，林岱樺擔任7屆立法委員，「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。」林佳龍也分享這週六晚上林岱樺在岡山的造勢活動，邀請高雄市民參加。
不過，無論是在臉書或是Threads上，網友幾乎都不買帳，紛紛留言批評林佳龍和林岱樺，質疑「請問是被盜帳號嗎？」「這種人你挺得下去？」「佳龍不要亂挺奇怪的人啦」「你們是不是覺得民進黨高雄不會輸啊？」「原來黨內派系大於民眾利益」。
目前民進黨內有意爭取高雄市長的人除了正國會的林岱樺，還有新系立委賴瑞隆、許智傑，以及獲得湧言會支持的邱議瑩。由於林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，引發爭議。最後由誰出線參選高雄市長、接棒陳其邁，備受關注。
