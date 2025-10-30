林佳龍發文挺林岱樺 陳其邁回應了

外交部長林佳龍在臉書發文支持林岱樺，高雄市長陳其邁今天受訪表示，尊重初選機制。（圖：溫蘭魁攝）

外交部長林佳龍在臉書公開發文支持有意角逐下屆高雄市長寶座的立委林岱樺，高雄市長陳其邁今天（30日）受訪表示，幾位候選人的表現都非常有風度，尊重黨內的初選機制以及「選對會」的布局與協調。（溫蘭魁報導）

下屆高雄市長選舉，民進黨黨內初選競爭激烈。林佳龍在臉書發文，稱讚林岱樺當了7屆立法委員，「有為有守、不貪不取」。此文一出，引發議論。

陳其邁30日出席活動前接受媒體聯訪，對於林佳龍發文挺林岱樺，陳其邁說，黨內我們就尊重民主的制度，幾位候選人的表現也都非常的有風度。」

陳其邁說，過去在立法院，他們都是好同事，初選過程難免隨著選舉節奏有快有慢、有不同布局，尊重初選機制：「中央也有選對會，會來負責協調相關的事項。所以我們尊重初選機制，也尊重選對會的佈局跟協調。」

林岱樺因涉嫌詐領助理費案遭到起訴，高雄地院日前首度開庭，不過，不影響她的選舉步調，11月1日她將舉行造勢晚會，林岱樺說，她可以承受網路暴力的攻擊，因為她禁得起考驗，萬千磨難終將還她清白。

◎《中廣新聞》提醒：未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。