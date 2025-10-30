林佳龍發文挺林岱樺 陳其邁說話了

高雄市長陳其邁對林佳龍力挺林岱樺的立場表示，市府尊重初選制度，也尊重選對會的佈局與協調。（丁治綱攝）

外交部長林佳龍以正國會領導人身分，29日在臉書發文公開力挺民進黨立委林岱樺，強調林深耕基層、勤政愛民，「不貪不取」，呼籲高雄鄉親「為林岱樺加油、為高雄加油」，引發黨內關注。對此，高雄市長陳其邁受訪時表示，黨內尊重民主制度，幾位候選人的表現都很有風度，初選機制與中央選對會的協調安排都應受到尊重。

陳其邁說，民進黨內幾位候選人「表現都非常有風度，最近也提出非常好的政策」。他指出，這些候選人在立法院「都是好同事，在爭取支持高雄的預算也都非常非常認真」。他認為，初選過程難免會隨著選舉節奏而有快有慢，也會有不同的佈局，「所以如果在整個選舉節奏或過程中，中央也有選對會，會來負責協調相關事項。」

陳其邁強調，市府尊重初選制度，也尊重選對會的佈局與協調，「我們就尊重民主的制度」，這是民進黨長期以來的政治文化與核心價值。他並未對林佳龍的具體表態多作評論，但重申初選是黨內制度的一部分，所有候選人都應依程序公平競爭。

林佳龍前一日發文指出，林岱樺擔任7屆立委、深耕基層多年，「勤政愛民、有為有守，不貪不取」，獲得高雄鄉親的愛戴與支持，並邀請市民本周六站出來「為林岱樺加油，為高雄加油，為一個我們還相信的公義台灣加油」。他表示，台灣是民主法治且保障人權的社會，因此支持林岱樺捍衛自身權利，在司法上為自己辯護。

林佳龍強調，對於長期問政、受到民眾肯定的立委，社會應給予一定空間，不僅在司法上，也能向選民與支持者說明。林岱樺則回應，她可以承受任何攻擊，但不要波及朋友，並感謝支持者的信任與鼓勵。

