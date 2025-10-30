林佳龍發文表態掀波 綠營高雄初選選將發聲

（中央社記者王揚宇、林敬殷台北30日電）外交部長林佳龍發文宣傳民進黨立委林岱樺造勢晚會，引發不同意見。林岱樺今天表示，她可以承受任何攻擊，但不要傷害她的朋友，民進黨立委邱議瑩則說，從政者國家利益要擺第一位，立委賴瑞隆說，尊重林佳龍考量，立委許智傑表示，尊重各派系立場。

目前表態參選下屆高雄市長的民進黨立委有邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑等人。林岱樺被控詐領助理費案遭起訴，林佳龍29日在臉書發文表示，林岱樺深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取。希望高雄市民參與林岱樺11月1日造勢晚會。

對此，林岱樺今天在立法院接受媒體聯訪，媒體詢問，林佳龍此舉遭指行政不中立。林岱樺回應，她可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友，台灣的力量不容許一再被切割。她有沒有罪，將在11月1日活動公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。

林岱樺指出，她可以承受網路暴力攻擊，因為可以接受任何的檢驗，萬千磨難終將還她清白，也相信最後的事實會讓路人羞愧地放下那原本要繼續投向她的石頭，台灣民主加油。

邱議瑩受訪時表示，網路上關於民進黨高雄市長黨內初選，有派系領導人直接公然在臉書號召，她覺得身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。至於高雄市長初選，她會拚盡全力贏得最後的勝利，所有的評論就交由市民公評。

賴瑞隆表示，高雄市長初選就是君子之爭、點到為止，不要傷了和氣，各自登山各自努力，最關鍵的是大家要一起登頂，團結一致打贏選戰，守護住高雄發展跟台灣最大利益，而每個人有各自的思考與交情，尊重林佳龍的考量。

許智傑透過影片指出，各派系有自己的立場及想法，他都尊重，因為國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。（編輯：謝佳珍）1141030