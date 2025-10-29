林佳龍發文！他震撼表態挺林岱樺「不貪不取」

民進黨下屆高雄市長初選廝殺激烈，正國會出身的綠委林岱樺雖深陷助理費官司，甚至遭爆料與寺廟住持關係曖昧，仍強勢表態「絕不退選」。同屬同派系的外交部長林佳龍今表態力挺林岱樺，還稱讚林岱樺有為有守，不貪不取，引爆網友不滿，臉書慘遭灌爆，有網友還直言林佳龍是反了嗎，不怕總統賴清德嗎。

外交部長林佳龍。

林岱樺將於本周六（11/1日）在岡山區筧橋路河堤公園旁，舉行「大改革！林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」。林佳龍今天（29日）竟在臉書發文表示，大家平安！他想和大家分享自己眼中的「優質立委林岱樺」，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。

林岱樺將於本周六（11/1日）在岡山區筧橋路河堤公園旁，舉行「大改革！林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」。

林佳龍接著更向支持者喊話，「這個星期六晚上六點，佳龍邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油！為高雄加油！為一個我們還相信的公義台灣加油」！

網友留言。（圖取自林佳龍臉書）

此文一出，引發外界震撼，大批網友留言表示「親愛的前市長，我被你這一篇發文嚇到了。她的案子還在審理中，現在支持她，請教你的判斷是什麼」、「完全不同意！不要瞎挺好嗎」、「蛤？佳龍不要亂挺奇怪的人啦」、「阿龍啊你是被盜帳號」「林佳龍反了嗎？挖靠....不怕賴清德嗎」。

網友留言。（圖取自林佳龍臉書）

另有網友表示「阿龍你是被盜帳號」、「這裡是有被盜帳號嗎」、「趕快刪文吧」、「不貪不取？以為剪掉是塑膠唷！睜眼說瞎話…佳龍被盜帳號嗎？」「小編不要鬧了！被盜帳號嗎」、「呵呵，可是萊爾校長不支持耶」、「臉書被盜了？」「好訝異你會支持她⋯不多想想嗎」。

