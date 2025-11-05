即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

台灣網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝，歌手黃明志捲入其中，他不僅被驗出4種毒品陽性反應，身上更搜出9顆藍色藥丸，疑似為搖頭丸「愛他死」（Ecstasy），當地警方已將此案轉為「謀殺」偵辦。對此，外交部長林佳龍今（5）日表示，事發後駐外代表便將消息轉告家屬，但基於隱私沒對外說明。

謝侑芯猝逝案越燒越大，就有人質疑我國駐馬來西亞代表沒有相關處置。對此，林佳龍表示，馬來西亞代表接獲當地政府通知後，便將消息告訴謝姓國人家屬，但考量當事人隱私，因此沒有另外對外說明。

廣告 廣告

至於外媒報導，9月訪歐期間同步秘訪北約，外界好奇台灣外交方向大概為何？林佳龍則回應，他於9月兩度前往歐洲、拜訪很多國家，基於跟對方的默契，就訊息處理上建立共識，有部分媒體已有報導，他就不多評論。

林佳龍強調，我國強化與歐洲關係是外交部重點，目前有個「歐洲專案」，不僅這次看到的文化外交、科技外交，特別是透過智庫外交帶動國會外交，這4個重點是現在對歐工作的發展方向。

原文出處：快新聞／林佳龍發聲了！謝侑芯猝逝「謀殺偵辦」 外交部第一時間通知家屬

更多民視新聞報導

不只王世堅有望擊敗蔣萬安？梁文傑被點名是黑馬 吳怡農回應了

向勞斯萊斯下戰書！平價龍頭豐田為何賣起千萬級超豪車？日系車廠突圍背後盤算

中國將主辦明年APEC峰會 外交部：台灣將捍衛自身權利

