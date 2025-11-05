林佳龍盼菲國洽簽經濟合作協定 共同打造非紅供應鏈

（中央社記者楊堯茹台北5日電）菲律賓參議員潘吉里納訪台，外交部長林佳龍接見時表示，台灣推動「台菲經濟走廊計畫」，組企業團赴當地考察，期望菲律賓與台洽簽經濟合作協定，深化雙邊經濟安全、打造非紅供應鏈。

菲律賓參議員潘吉里納（Francis Pancratius “Kiko” Pangilinan，另譯：龐吉立南）10月30日至11月4日訪台，外交部長林佳龍3日於外交部接見。

林佳龍於臉書發文表示，近年國際經貿局勢快速變化，台菲雙邊互動日益密切。外交部持續推動「榮邦計畫」下的「台菲經濟走廊計畫」，對接菲國農業政策與擴大雙邊農業合作計畫，推動示範場域建立並強化雙邊人才培育與交流，以協助提升菲國糧食安全。

林佳龍提到，潘吉里納長期關注農業發展，並分享菲國政府在總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）帶領下，逐步提升對農業領域的重視。台菲在農業領域具有極大的合作潛力，期盼深化參與菲國農業改革，借鏡台灣農會組織與農業推廣經驗。

林佳龍進一步說明，台灣透過「台菲經濟走廊計畫」積極對接美國、日本及菲律賓共同推動的「呂宋經濟走廊」。外交部今年8月促成台灣企業代表團與美方組團赴當地考察投資環境，期盼拓展第三地合作機會。雙邊在經貿、農漁業、勞工、科技、醫衛、教育及災防援助等領域深化合作關係。

林佳龍說，菲國政府於今年7月正式開放台灣旅客免簽入境，台灣亦同等延長對菲免簽待遇，相信將進一步促進雙邊經貿與觀光往來。

林佳龍強調，台灣是全球領先的晶圓製造中心，菲律賓則是封裝測試重鎮，雙方在半導體產業具高度互補性。菲律賓更是台灣前十大貿易夥伴，期盼透過潘吉里納的影響力，協助推動菲國參議院儘速通過「台菲避免雙重課稅協定」（ADTA），並洽簽「經濟合作協定」（ECA），以深化雙邊經濟安全合作，打造更具韌性的非紅供應鏈。

林佳龍也說，感謝菲律賓政府公開呼籲台海和平穩定的重要性，強調面對威權勢力持續擴張，台菲同為第一島鏈民主夥伴，將持續攜手合作，為區域和平與繁榮共同努力。（編輯：翟思嘉）1141105