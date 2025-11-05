林佳龍稱「CNN背後有認知作戰集團」、胡婉玲喊「保護元首」...陳嘉宏指「不應貼標籤、拍馬屁」！直言：難怪賴政府民調起不來
CNN日前報導外交部長林佳龍在紐約邀宴美國政要，卻無人到場，林佳龍回應，「CNN報導背後有認知作戰集團介入，CNN有疏失可以澄清道歉」；《中央社》報導美國《時代》雜誌（TIME）之美國學者高德斯坦（Lyle Goldstein）投書，但編採過程未辨察原文僅是學者投書，對該篇文章性質做錯誤敘述，《中央社》社長胡婉玲稱任何涉及國家國格、尊嚴及國家元首，「我們會盡量保護」。針對以上兩事件，資深媒體人陳嘉宏今（5日）於臉書指出，都是老政客老記者了，「連他們都不知道自己說出的話會被媒體怎麼捉標題，會造成什麼後果，也難怪賴政府的民調起不來」。
針對CNN報導指稱，林佳龍在紐約邀宴美國政要，卻沒人到場，林佳龍今日表示，「CNN報導背後有認知作戰集團介入，CNN有疏失可以澄清道歉」。
此外，美國《時代》雜誌日前刊登美國學者高德斯坦投書，批總統賴清德為「魯莽的領導人」，《中央社》引述外交部回應報導，事後指稱編採過程未辨察原文僅是學者投書，對該篇文章性質做錯誤敘述。但《中央社》社長胡婉玲卻表示，作為國家通訊社，任何涉及國家國格、尊嚴及國家元首，「我們會盡量保護」，不論這位元首是哪個政黨。
對於以上兩起事件，陳嘉宏於臉書發文指出，媒體會犯錯，「政客遇到媒體犯錯，最好的方法就是要求說明更正」。他直言，「除非你已經打算跟這個媒體開撕，不要去亂扯什麼『認知作戰集團』、『紅色滲透』等字眼，因為沒有一個媒體人喜歡自己被標籤，你這樣修理媒體，只會平白讓自己多一個敵人」。
陳嘉宏續指，同樣的，「承平時期國家元首不需要任何媒體的保護」。他說明，《中央社》的編輯犯了錯、遭到懲處，是因為不符合新聞專業，「跟保不保護元首沒有關係」。他直言，「這樣扯，除了拍馬屁以外，我看不出有任何建設性」。
最後，陳嘉宏表示，「兩位都是老政客老記者了，連他們都不知道自己說出的話會被媒體怎麼捉標題，會造成什麼後果，也難怪賴政府的民調起不來」。
（圖片來源：三立新聞、陳嘉宏臉書、胡婉玲臉書）
