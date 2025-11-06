林佳龍稱CNN報導「紐約招待美國官員未現身」是認知作戰...外交部澄清「非指媒體」：是指有心人操作

外交部長林佳龍昨（5日）於立院外委會備詢時，針對美國有線電視新聞網（CNN）報導稱「部長於聯大期間在紐約出席招待會，但預期出席的美國政府高級官員未現身」，以及後續部分國內媒體及立委引用 CNN 報導，提及「外交部在美國設宴，美方官員卻無人出席」一事，林佳龍回應，CNN背後有認知作戰集團。對此，外交部今（6日）回應，林佳龍答詢時所提「認知作戰」並非指涉媒體本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息，透過部分國內媒體和社群管道，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容。

廣告 廣告

外交部表示，林佳龍5日於立院外委會備詢時，針對美國CNN日前報導稱「部長於聯大期間在紐約出席招待會，但預期出席的美國政府高級官員未現身」，後續部分國內媒體及立法委員引用 CNN 報導，並提及「外交部在美國設宴，美方官員卻無人出席」等內容，多位委員表達關切。外交部澄清，「該報導內容未能充分反映實情，部分國內媒體及立法委員未經查證及加以引用或延伸報導，造成誤解」。

外交部指出，林佳龍答詢時所提「認知作戰」並非指涉媒體本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息，透過部分國內媒體和社群管道，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容。外交部表示，林佳龍已明確說明，「該活動並非由外交部設宴，而是受邀於聯大期間出席非官方周邊活動」，根據事後公開的社群媒體照片顯示，活動當天現場出席人數眾多，並有友邦元首及美方現任官員在場，與報導所述情節明顯不符。

外交部表示，CNN 在刊出該報導前，並未就涉及外交部的相關內容進行查證或請求回應，「後續部分國內媒體及立法委員再引述未經查證的報導內容，致使錯誤訊息持續擴散」。

外交部呼籲，媒體在報導涉外事務前，應秉持專業倫理，向外交部查證以確保資訊正確。外交部說，台灣國際處境特殊，外交工作艱鉅且攸關國家整體利益，需要全體國人團結支持與理性討論，外交部將持續以負責任的態度向社會各界說明事實，共同守護國家利益。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

高市早苗會林信義、X上連發兩文「盼深化台日合作」！中國外交部「玻璃心碎」跳腳：違反一中原則

CNN指林佳龍在紐約設宴「無美方官員到場」？外交部聲明回批「當日賓客許多重量人士」：是前白宮國安會顧問歐布萊恩邀請！