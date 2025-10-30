林佳龍突表態挺林岱樺 詹江村驚：丞相起風出大事了！

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領千萬助理費，27日首度到庭，但她強調「會用畢生生命爭取清白」，面對黨內初選將至，更接連舉辦造勢進行最後一搏。對此，外交部長林佳龍昨(29)日就發文表態力挺林岱樺，引起不少網友熱議，也讓國民黨議員詹江村直呼「丞相起風出大事了！」

林佳龍說，「想和大家分享我眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。這個星期六晚上六點，佳龍邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油！為高雄加油！為一個我們還相信的公義台灣加油！」

詹江村則表示「丞相起風出大事了！」指出自從高雄邁瑩大峽谷被揭露之後，邱議瑩的民調就一路直直落；近日邱議瑩又因掌摑案，被法官認為是連續掌摑慣犯，因而被求刑，更是重創玉女形象，這使民進黨不得不逼出大招，轉挺林岱樺。

詹江村認為，賴清德愛將，大兵王義川直接社群相挺，林佳龍更是幫林岱樺的助理費洗地，說她是不貪不取，民進黨議員也紛紛讚揚林岱樺服務落實，看來柯志恩已經打得邱議瑩連滾帶爬，滿地找牙、抬不起頭，這也迫使民進黨，不得不死馬當作活馬醫，放棄邱議瑩，全力相挺深陷助理費泥淖的林岱樺。

