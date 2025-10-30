林佳龍突表態挺「不貪不取的林岱樺」 詹江村揭綠營急轉彎：放棄邱議瑩

有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，因涉詐領助理費與加班費遭起訴。而正國會掌門人、外交部長林佳龍日前在臉書發文力挺林岱樺，更稱林岱樺有為有守、不貪不取，引發不少議論。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文分析，直呼「丞相起風，出大事了」。

​林佳龍昨突在臉書發文公開表態力挺立委林岱樺，稱她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，同時呼籲高雄市民11月1日站出來幫林岱樺加油。​



文章一出立馬被網友灌爆，許多網友在林佳龍的貼文留言，大多數內容持反對態度，包括「龍哥別鬧了」、「請問是被盜帳號嗎」、「可以支持別人嗎」、「佳龍部長，這個很不OK餒！勸你快點刪文喔」。​

對此，詹江村表示，丞相起風，今晚出大事了。自從高雄邁瑩大峽谷被揭露之後，綠委邱議瑩的民調就一路直直落。近日邱議瑩又因為掌摑案，被法官認為是連續掌摑慣犯，因而被求刑，更是重創玉女形象。這使民進黨不得不逼出大招，轉挺林岱樺。

詹江村指出，賴清德愛將，大兵王義川直接社群相挺，林佳龍更是幫林岱樺的助理費洗地，說她是不貪不取，民進黨議員也紛紛讚揚林岱樺服務落實。看來柯志恩已經打得邱議瑩連滾帶爬，滿地找牙，抬不起頭。這也迫使民進黨，不得不死馬當作活馬醫，放棄邱議瑩，全力相挺深陷助理費泥淖的林岱樺。

