林佳龍籲台人挺日本 北京：台灣沒外交部長

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝自中國外交部官網）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上月在國會答辯時，提到「台灣有事」相關言論，引發中國大力反彈，中日關係緊張持續。台灣外交部長林佳龍接受彭博新聞訪問時表示，中日外交爭端可能拖延一年左右的時間才能穩定下來，鼓勵台灣民眾以前往日本旅遊、購買日本產品等柔性手段支持日本。對此，中國外交部不滿，直呼「台灣是中國的一部分，台灣沒有外交部長。」

中國外交部發言人林劍在2日下午例行記者會上，被問及中方關於台灣外交部長林佳龍的「1年衝突」看法，直呼「台灣是中國的一部分，沒有什麼『外交部長』。」

他續指，「當前中日關係面臨的局面，完全是由日本首相高市早苗錯誤涉台言論引起的。」並要日本「恪守對華的政治承諾，收回錯誤言論，以實際行動反思糾錯。」

林劍進一步表示，「任何外部勢力膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊」，也不忘批評民進黨當局「包藏禍心，令人不齒，妄圖『以外謀獨』，注定死路一條。」

高市早苗上月7日在國會答辯時，提到「台灣有事」可能成為允許行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此發言引發中國反彈，並祭出各種措施抗議，其中包括呼籲中國人不去日本旅遊、禁止日本水產進口等一連串措施。

林佳龍2日接受彭博社訪問時表示，中日外交爭端可能拖延一年左右的時間才能穩定下來，希望雙方能找到緩解的方法。同時他也重申，透過柔性手段支持日本，鼓勵台灣遊客前往日本旅遊、購買日本商品，同時努力協助讓情勢降溫。

